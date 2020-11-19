Водночас малий Державний Герб залишатиметься основним, однак остаточно питання застосування великого і малого герба буде визначено у законі, який мають розробити.

Голова журі Організаційного комітету з підготовки та проведення конкурсу на великий Державний Герб України і голова Українського геральдичного товариства Андрій Гречило пояснив, що в разі утвердження великого Державного Герба він застосовуватиметься у "вузькій сфері".

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу в Міністерстві культури та інформаційної політики.

"Нас люди, на жаль, не зовсім зрозуміли, що відбувається – ніхто не відміняє малого державного герба", - заявив Гречило.

Він уточнив, що малий Державний Герб залишається основним. "Він буде функціонувати в усіх сферах життя", - заявив голова журі.

За його словами, великий Державний Герб буде використовуватися тільки у "вузькій сфері".

"Традиційно, великий герб у більшості країн, хоча є відмінності у законодавстві, використовується тільки главами держав", - заявив Гречило.

Він навів приклад Королівства Швеція, яка має великий герб, але цей герб є королівським, бо посольство Швеції у Києві, уряд і парламент цієі країни використовують шведський малий герб.

Також він додав, що наразі в Україні необхідно розробити законопроект щодо державних символів і ухвалити його у Верховній Раді, де буде чітко визначено роль великого і малого гербів.

Гречило висловлює думку, що великий герб має передовсім використовувати глава держави – на своїх символах, бланках, таблицях тощо, а малий герб має використовувати уряд.

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Великий Державний Герб України: що відомо

Сьогодні, 19 листопада, на брифінгу в Мінкульті повідомили, що Оргкомітет з підготовки та проведення конкурсу на великий Державний Герб України визначив кращий ескіз, який затверджуватиме Верховна Рада.

Журі отримало 125 робіт, з яких до конкурсу було допущено 112, було проведено кілька турів голосування для визначення переможця.

Перемогла робота Олексія Кохана, яка виконана в авторському стилі і не має жодних запозичень або чужих елементів, та яка відображує ідею соборності і єдності України.

З лівого боку на ескізі зображена фігура архангела Михаїла (представляє центральну Україну чи Наддніпрянщину), з правого боку - фігура Лева (як символ Західноукраїнської народної республіки у 1918 році). Посередині між ними - зображення сучасного малого герба на синьому щиті. Також у верхній частині ескізу знаходиться хоругва, а на ній зображено козака з мушкетом (уособлює південну і південно-східну Україну).

В лютому 1992 року Верховна Рада постановою затвердила Державний герб незалежної України, який має статус малого герба - золотий Тризуб на синьому щиті. Проводилося кілька конкурсів щодо великого герба, але вони були безрезультатними. Відповідно до Конституції, «великий Державний герб України встановлюється з урахуванням малого Державного герба України та герба Війська Запорізького законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України. Головним елементом великого Державного герба України є Знак Княжої держави Володимира Великого (малий Державний герб України)».

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Автор: Віталій Саєнко