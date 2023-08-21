У жовтні 2022 року, перед здачею російськими військовими Херсона, волонтери центру Мільської разом із МНС Росії брали участь у вивезенні дітей із Херсонської області.

До вивезення українських дітей з Херсонської області до Росії ймовірно причетна керівниця російського фонду "Архістратига Михайла", голова опікунської ради "Національного центру допомоги зниклим і постраждалим дітям" Олена Мільська,

Про це повідомляє видання "Проєкт", стверджуючи, що Мільська є дружиною голови МНС Росії Олександра Куренкова.

Як пише "Проект", Мільська брала участь в операціях з вивезення українських дітей з Херсонської області в окупований Крим та Краснодарський край Росії. Журналісти наголошують, що це вивезення було недобровільним.

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"У жовтні 2022 року, перед здачею російськими військовими Херсона, волонтери центру Мільської разом із МНС Росії брали участь у вивезенні дітей із Херсонської області, переправляючи їх із Криму до Краснодарського краю. Про те, що вивезення дітей були насильницькими, розповідав журналістам директор Центру соціально-психологічної реабілітації у селі Степанівка (Херсонська область) Володимир Сагайдак: "Мені сказали, що якщо буде якийсь опір, приїдуть солдати, запакують нас разом із дітьми та відвезуть. Я не думаю, що ми можемо щось зробити проти автоматів. Тож подітися було нікуди. Мені сказали, що дітей вивезли до Генічеська — збрехали. Їх вивезли до Криму, Краснодарського краю, міста Анапи", – йдеться у статті.

Крім того, Мільська є засновницею мережі військової підготовки дітей - "Центрів розвитку військово-спортивної підготовки та патріотичного виховання молоді", що має 12 філій - від окупованого Донецька до Салехарда.

Навчання розраховане в першу чергу на школярів 14-18 років, де їм дають основи вогневої, інженерної, фізичної та психологічної підготовки, управління безпілотними апаратами, тактичної медицини.

Також видання розповідає, що Мільська "виступає за традиційні сімейні цінності, цензуру в інтернеті, таврує ЛГБТ, західні цінності та світську освіту", одночасно отримуючи доходи в мільярди рублів, "записані на літніх батьків", є володаркою дорогої нерухомості, автомобілів, аксесуарів й одягу.

Зокрема, вона володіє нерухомістю на Рублевському шосе (один із будинків видання оцінює в 600 мільйонів рублів) та автомобілями, загальна вартість яких оцінюється в 80 мільйонів.

Депортація українських дітей

Після захоплення певних територій України у 2022 році російські загарбники активно вивозили дітей на територію РФ та Білорусі. Зокрема, до центрів перевиховання та для всиновлення до російських родин. Як заявляють правозахисники, З тимчасово окупованих територій російські загарбники збираються вивезти до РФ 50 тисяч дітей.

Раніше Міжнародний кримінальний суд Гааги видав міжнародні ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна, а також уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової за незаконне вивезення українських дітей.

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