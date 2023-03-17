Ордер також видали на ім'я уповноваженої президента РФ з прав дитини Марії Олексіївни Львової-Бєлової.

Міжнародний кримінальний суд Гааги видав міжнародні ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна, а також уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

Про це йдеться в прес-релізі МКС у п'ятницю, 17 березня. Там пояснили, що Путіна і Львову-Бєлову підозрюють у незаконній депортації українських дітей.

"Сьогодні, 17 березня 2023 року, друга палата досудового розгляду Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт двох персон в контексті ситуації в Україні: пана Володимира Володимировича Путіна і пані Марії Олексіївни Львової-Бєлової",- кажуть в МКС.

Там також послалися на "розумні підстави", які дозволяють вважати, що Путін несе особисту відповідальність за депортацію українських дітей.

Після того, як міжнародні судді видадуть ордер на арешт Путіна, його будуть зобов'язані заарештувати в кожній зі 123 країн-учасниць Римського статуту.

Генпрокурор України Андрій Костін також підтвердив видачу ордера Путіну.

"Це означає, що за межами Росії Путін повинен бути заарештований і переданий до суду. А світові лідери будуть тричі думати, перш ніж тиснути йому руку або сідати з ним за стіл переговорів", - зазначив він у Telegram.

За його словами, за рік комунікації з МКС Офіс Генпрокурора передав понад 40 томів матеріалів з приводу незаконної депортації українських дітей з боку РФ.

Росія організувала масову депортацію українських дітей

Нагадаємо, що в рамках свого повномасштабного вторгнення в Україну російська влада організувала масову депортацію українських дітей на територію РФ на тих територіях, куди тимчасово вдалося зайти армії РФ.

На цей час точна кількість "вкрадених" Росією дітей - під питанням. За різними оцінками, може йтися про десятки тисяч дітей.

Раніше уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук говорила, що станом на жовтень 2022 року окупанти вивезли з України щонайменше 8 709 дітей.

При цьому в листопаді 2022 року російська влада відкрито "засвітилися" рекламою з усиновлення дітей з України. Повідомлялося, що тільки з територій Донбасу Росії вдалося "врятувати" понад 150 тисяч українських дітей.

Нещодавно Варшава у співпраці з ЄК спробувала допомогти Україні у поверненні та розшуку малюків. На цей час, їх розселили по різних притулках глибинок Російської Федерації.

Нещодавно в мережі з'явилася скандальна історія про те, окупанти насильно вивезли сиріт з Херсона до дитячого будинку, який набув слави "Освенцима".

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