Всього в море вийшли понад 400 каяків та САП-дощок.

Незвичайний подарунок у 227-й День народження Одеси зробили любителі морських прогулянок на каяках та САП-дошках. 409 учасників встановили національний рекорд, коли всі разом вийшли в море.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Учасники національного рекорду планували вийти в море та зустріти там світанок, тому зібралися, коли ще було темно. Погода була не дуже літньою, стовпчик термометра показав +15. За прогнозом сьогодні мав бути дощ з вітром, тому встановлення рекорду було під питанням, але як тільки перші човни вийшли в море сталося диво - вітер вщух, але через сильну хмарність сонце все одно не було видно.

Читайте такожУ небі біля Києва розгорнули рекордний прапор України (фото)На місці перебував представник Національного реєстру. Він рахував каяки та САП-дошки. На момент старту було 390 учасників, але потім ще підійшли люди, і рекорд зафіксували на рівні 409.

"Все пройшло добре. Ніхто не перекинувся й нікого не рятували. Відзначити треба ще чудову організацію, тому що інструкторів було достатньо, безпека була на рівні. З тих 409 осіб, які взяли участь, судячи з того, як вони веслували й стояли на сапах, 20% тих, хто сьогодні вийшли в море вперше", - розповів представник Національного реєстру.

Як тільки учасники запливу повернулися на берег, то відразу почалася злива.

Безпеку на воді забезпечували 12 рятувальників на чолі з начальником рятувальної станції Приморського району. Також були залучені рятувальні плавзасоби - катер "Кабін" та катери типу "Бриг".

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Автори: Лариса Козова, Анастасія Горбачова