Чоловік сказав гасло "Героям Слава!" понад 1 200 000 разів.

Швейцар львівського ресторану Криївка потрапив до книги рекордів України. Він сказав "Героям Слава!" понад 1 200 000 разів.

Про це повідомляється на сайті ресторану.

Рекорд потрапив до категорії "Державність". Точну цифру вирахували за допомогою статистики закладу про відвідуваність в період 2007-2021 років.

"Як були в Криївці і казали гасло, аби пройти "контроль", то ви точно долучились до рекорду. 30 серпня 2021 року десь на Площі Ринок у Львові у книгу рекордів України зафіксували досягнення пана Миколи та ресторану Криївка", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що раніше у Мінську невідомі залишили написи "Слава Україні" й обізвали Путіна.

Також раніше вісім українських стронгменів встановили світовий рекорд, протягнувши літак "Мрія" на 4 метри 30 сантиметрів.

Автор: Людмила Жерновська