Денісова зазначила, що за понад місяць війни не було створено жодного життєздатного гуманітарного коридору.

Близько 400 000 українців було насильно вивезено до Росії.

Про це повідомила в інтерв'ю Euronews омбудсмен Людмила Денісова.

"Наші громадяни були депортовані з нашої території на їхню територію. Вони пішли не з власної волі, їх насильно відвезли спочатку до фільтраційного табору на Донеччині. Після цього їх везуть автобусом до Росії. Потім потягом везуть у різні місця, зокрема в депресивні регіони РФ, на кшталт Сахаліну", – сказала вона.

Денісова зазначила, що за понад місяць війни не було створено жодного життєздатного гуманітарного коридору. Вона також звинуватила Росію у крадіжці уніформи українських військових та її використанни для скоєння злочинів.

"Ситуація в Майруполі складна і не змінюється. Більшість будівель зруйновано бомбами та обстрілами. Загинуло понад 20 тисяч жителів", – сказала Денісова.

Як видомо, координатор ООН з питань України назвав ситуацію в Маріуполі "пекельною", коли мирне населення знаходиться під постійною загрозою насильства та не має доступу до їжі та води.

Президент Росії Володимир Путін заявив своєму французькому колезі Еммануелю Макрону, що обстріли триватимуть до капітуляції Маріуполя.

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