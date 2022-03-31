Міжнародний комітет Червоного Хреста повідомив, що РФ підтверджує готовність відкрити доступ для гуманітарної колони в місто Маріуполь з транзитом через місто Бердянськ.

До Маріуполя відправили 45 автобусів для евакуації громадян.

Про це у відеозверненні повідомила віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції окупованих територій України Ірина Верещук.

"Сьогодні вночі ми отримали повідомлення від Міжнародного комітету Червоного Хреста про те, що РФ підтверджує готовність відкрити доступ для гуманітарної колони в місто Маріуполь з транзитом через місто Бердянськ. По маршруту до Маріуполя відправляємо 45 автобусів", - зазначила вона.

За словами Верещук, 28 автобусів мають зараз отримати дозвіл на проїзд через російський блок-пост у місті Василівка, а 17 автобусів вже виїхали з міста Запоріжжя.

"Будемо робити все можливе, щоб автобуси сьогодні заїхали в Маріуполь і забрали людей, які ще не змогли вибратись з міста", - розповіла Верещук.

Крім того, на сьогодні також погоджено два гуманітарні коридори: доставка гумдопомоги і евакуації людей з Мелітополя, а також проїзд колони людей на власному транспорті з міста Енергодар до Запоріжжя.

"На зворотньому шляху в місто Запоріжжя до гуманітарних колон з Маріуполя і Мелітополя зможуть приєднатися люди на власному транспорті", - додала міністр.

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