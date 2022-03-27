Фахівці з'ясували, що у шахрая немає жодних шансів скористатися електронним документом замість їх власника.

Всі дані й документи в "Дії" захищені, витік даних з програми неможливий.

На цьому наголосив керівник з розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації України Мстислав Банік в ефір телемарафону UAРазом, відповідаючи на питання, наскільки захищені дані майже 16 млн користувачів "Діі".

"В кінці січня закінчилася програма Bug Bounty - коли міжнародні фахівці з кібербезпеки шукають вразливості, можливості викрадення даних і т.д. Вони роблять звіти про знайдені вразливості для компанії-розробника, отримують свій призовий фонд. А компанія-розробник виправляє, робить свій застосунок більш безпечним. У нас півроку тривала ця Bug Bounty, фахівці з усього світу шукали можливості викрасти дані з "Дії". Це все запускалося на американській платформі, яка спеціалізується на кіберзахисті. І власне за півроку вразливості, які могли б призвести до витоку даних людей з "Дії", однієї людини чи масово, знайдено не було. В останніх числах січня було завершено і підбито підсумки цього проекту", - повідомив Банік.

Більш того, зазначив він, використання цифрових документів є значно безпечнішим, ніж паперових. "У нас є у великої кількості людей паспорти старого зразка - паспорти-книжечки. У ситуації, коли ти загубив такий паспорт, шахраєві не так складно замінити там фотографію, вдавати, що це його паспорт, і завдати якоїсь шкоди - взяти кредит чи що завгодно інші… В "Дії" шахрай не зможе замінити фото в паспорті, вчинити інші дії з використанням електронного документу", - підкреслив Банік.

"Жодних шансів скористатися електронним документом замість людини у шахрая немає. Тому з точки зору безпеки технічно ми впевнені, що все захищено. Всі реєстри точно захищені. І під час війни це 100-відсоткова історія", - резюмував він.

Нагадаємо, "Дія" - це державний портал і додаток, за допомогою яких можна скористатися держпослугами. Станом на кінець січня 2022 року у додатку "Дія" нарахували 13,8 млн унікальних користувачів.

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