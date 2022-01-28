За словами міністра цифрової трансформації, за рік аудиторія програми зросла на більш ніж 10 млн користувачів.

Державний додаток "Дія" потрапив до рейтингу найпопулярніших мобільних додатків в Україні, зайнявши 11-е місце в рейтингу і майже наздогнавши за кількістю аудиторії Facebook Messenger.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в Telegram.

"Дія" майже наздогнала Facebook Messenger в рейтингу найпопулярніших додатків в Україні. Якщо в цифрах, то це 73,9% і 74,4% (аудиторії - УНІАН)", - написав міністр.

Федоров також підкреслив, що за рік кількість користувачів "Дія" збільшилася на більш ніж 10 млн.

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"На сьогодні "Дією" користуються 13,8 млн унікальних користувачів. У січні минулого року нас було 3,5 млн. Це неймовірне зростання — більше 10 млн за один рік", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, згідно з дослідженням Київського міжнародного інституту соціології, показник користування сервісом "Дія" за рік зріс більше, ніж у 2,5 раза - з 13% у 2020 році до 30% у 2021 році. Принаймні однією цифровою послугою за рік скористалися 60% респондентів, порівняно з 53% у 2020 році.

Довідка УНІАН. Портал "Дія" - це єдиний сайт державних послуг в Україні. Станом на кінець 2021 року, додатком користувалися понад 12 млн українців, що майже в 5 разів більше, ніж на кінець 2020 року (2,5 млн користувачів).

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