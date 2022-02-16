Лікарі встановили, що дитина, якій місяць від народження, була доглянута.

В Одесі у "вікні життя" пологового будинку №5 на вулиці Маршала Говорова, 28 залишили дитину.

Працівники пологового будинку миттєво відреагували на сигналізацію, що спрацювала. Вони знайшли в спеціальному боксі новонародженого хлопчика. Його переодягли і передали медикам, повідомляє видання "УСИ".

Немовля знаходиться в задовільному стані. Разом з хлопчиком залишили дитячі речі і записку. У ній говориться, що дитина важить 3250 грамів, що вона народилася 15 січня 2022 року. Факт народження дитини не зареєстрований. Також анонімно вказали і час останнього годування дитини - о 20:00.

Згодом дитину передали на огляд педіатрам, які встановили, що хлопчик здоровий. Медики зазначили, що малюк доглянутий. Ніяких гематом і попрілостей на тілі дитини немає. Швидше за все, дитина народилася в пологовому будинку. Подальшу долю малюка вирішуватимуть соцпрацівники. В даний час немовля знаходиться в дитячій міській лікарні.

За час роботи "вікна життя" в 5-му пологовому будинку це перший випадок, коли там залишили дитину.

Як повідомляв УНІАН, у січні до Київського міського центру перинатальної та репродуктивної медицини у "вікно життя" поклали немовля у брудних пелюшках. Це була дівчинка - 55 см зростом, вагою 3850 кг. На момент, коли її поклали в "Вікно життя" їй ще не було і доби.

Тоді завідуюча інтенсивною терапією Олена Тетеріна розповіла, що дівчинку тримають в інтенсивній терапії про всяк випадок, тому що невідомо, де її народила жінка, яка поклала немовля в "Вікно життя". "Вона була в старих, брудних пелюшках і навіть не була від'єднана від плаценти", - розповіла Тетеріна.