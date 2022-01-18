Лікарі звернулися до жінок з проханням зберегти життя і не кидати новонароджених в сміттєві баки або в покинутих будівлях.

У Київський міський центр перинатальної та репродуктивної медицини в "вікно життя " поклали немовля у брудних пелюшках.

Дівчинка - 55 см зростом, важить 3850 кг. Їй ще немає і доби, йдеться в сюжеті ТСН.

Завідуюча інтенсивною терапією Олена Тетеріна розповіла, що дівчинку тримають в інтенсивній терапії про всяк випадок, тому що невідомо, де її народила жінка, яка поклала немовля в "вікно життя".

"Вона була в старих, брудних пелюшках і навіть не була від'єднана від плаценти", - розповіла Тетеріна.

Читайте такожУ Туреччині визнане мертвим немовля заплакало дорогою на кладовище

Лікарі поки називають дитину Юлею - так звуть і медсестру, яка годує немовля.

Юля проведе в Київському центрі перинатальної та репродуктивної медицини кілька днів.

Ця дитина вже п'ята, яку поклали в це "вікно життя" за останні три роки. Як показує статистика, породіллі за цими малюками в пологовий будинок не повертаються.

Директор центру репродуктивної та перинатальної медицини В'ячеслав Камінський переконаний, що "вікно життя" - це найкращий вихід, якщо у жінки немає можливості залишити дитину з собою.

Вас також можуть зацікавити новини: