Донеччани розлючені вихвалянням про відновлення Маріуполя при тому, що за вісім років для Донецька окупанти не зробили нічого.

Донеччани дуже негативно ставляться до маріупольців через брехню російської пропаганди, яка розповідає про відновлення Маріуполя.

Про це повідомила речниця Донецької обласної військової адміністрації Тетяна Ігнатченко під час інформаційного телемарафону.

"Є новоокуповані території і староокуповані території. Те, що ми зараз бачимо у пабліках та по інформації від людей, з якими ми тримаємо зв’язок, є певна конкуренція між окупованими вісім років тому і новими територіями. Наприклад, донеччани дуже негативно ставляться до маріупольців, оскільки вважають, що Росія занадто багато приділяє уваги цьому місту, а для Донецька не зробили абсолютно нічого за вісім років", - сказала вона.

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За словами Ігнатченко, ця негативна тенденція виникає через російську пропаганду, яка по телевізору вихваляється відновленням і відбудовою Маріуполя. Хоча насправді робиться тільки десята частина від показаного.

"Це прикра і негативна тенденція. Ми розуміємо, в якому відчаї перебувають люди на окупованій території, і та пропагандистська картинка, яку роблять на окупованих територіях росіяни, наприклад, в тому ж Маріуполі, нічого спільного з реальністю не має. Те, що показують по телевізору росіяни, - лише невеличкі частини відбудовуються, а насправді сотні тисяч людей перебувають просто на межі гуманітарної катастрофи", - пояснила вона.

Спікер ОВА зазначила, що можливість виїхати з окупованих територій є: через Росію у Європу та у бік Запоріжжя. З 1 серпня з Маріуполя і околиць виїхало близько семи тисяч людей, зазначила вона.

Як раніше повідомляв УНІАН, влада Маріуполя розраховує на деокупацію міста протягом 2023-го року.

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