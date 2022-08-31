Те, що місто деокупують в наступний рік максимум, не викликає сумнівів.

Влада Маріуполь розраховують на деокупацію міста протягом 2023-го року.

Про це радник міського голови Маріуполя Петро Андрюшенко заявив в ефірі телемарафону FREEДОМ.

"Якщо досить прагматично дивитися у фактах, звісно, є тільки один фактор [деокупації Маріуполя] – наші Збройні сили. Коли будуть готові деокупувати, будуть це робити. Ми розуміємо протяжність лінії фронту і складність прийняття рішень. Ми налаштовуємося на весну-осінь, що ми повернемося додому, плани відновлення. Те, що це буде в наступний рік максимум, ми в цьому не сумніваємося на сьогоднішній день. Як буде розвиватися – питання нашого військового керівництва", – зазначив він.

Андрющенко закликав маріупольців "довіряти і триматися".

"Ми будемо працювати з містом, маріупольцями весь цей період, і в окупації, і в евакуації, робити все від нас залежне, щоб точно деокупація настала якомога раніше, пройшла якомога легше", – додав він.

Що стосується того, як сьогодні налаштовані жителі окупованого російськими загарбниками міста, Андрющенко акцентував – тих, хто підтримує ворога, вкрай небагато.

"Є певний прошарок населення, проросійськи налаштований. Він як був, так і є, невеликий. На сьогоднішній день я б оцінив його в 5% від тих, хто знаходиться [в окупації]. Це все ті, хто приєднався вже до окупаційної влади в тому чи іншому вигляді. Найцікавіше, що значна частина проросійськи налаштованих зараз тікають з Маріуполя в Росію, розуміючи, що там не буде світлого майбутнього", – сказав радник мера.

Андрющенко також пояснив, що переважно городяни, які живуть в окупації, зосереджені на тому, щоб вижити.

"Досить великий прошарок проукраїнського населення. Безумовно, з каральними заходами [окупантів] ускладнений опір, тому не буду озвучувати цифри. Найбільший шар – люди, які взагалі ніяк не налаштовані. Це не тому, що люди погані, а тому що люди після бомбардувань. [В основному турбує] насичення базового рівня потреб, говорити про якісь глобальні настрої неможливо. Окупаційна влада робить все, щоб цей базовий рівень не наситився, тому що у них в планах (це ми бачимо, і, на жаль, це успішно реалізується) повна маргіналізація населення. Щоб через маргіналізацію отримати покірність і попередити, в тому числі, виникнення проукраїнського опору. Ситуація соціальна складна, неоднозначна, люди дезорієнтовані в більшості. Плюс інформаційний вакуум відносний, посилена пропаганда. Це ще один наш виклик – воювати на інформаційному фронті за душі наших українців", – пояснив він.

Мер зруйнованого росіянами міста Вадим Бойченко раніше повідомляв, що міська влада планує сформувати архітектурний каталог, який буде спрямований на відновлення Маріуполя.

"Запланували ми так, що за 10 років ми відбудуємо пів міста, вартість цього складе орієнтовно 14 мільярдів євро", – розповів у липні міський голова Маріуполя.

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