Українська омбудсмен зажадала у своєї російської колеги надати допомогу українцям.

Жителі ОРДЛО, яких вивезли на територію Російської Федерації, майже дві доби перебувають без їжі та сну в холодних автобусах. Частина людей поселили в спортивному залі в місті Таганрог.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова у своєму Telegram-каналі

"Жінки з дітьми та літні люди майже дві доби перебувають без їжі і сну в неопалюваних автобусах, а місця тимчасового розміщення, де їх планували поселити – закриті", - йдеться в повідомленні.

При цьому Денісова вказала, що російська влада порушила своїми діями ряд міжнародних конвенцій.

"Російська влада не вживає заходів щодо забезпечення евакуйованих тимчасовим житлом, гарячим харчуванням, медичними послугами, чим порушує частину першу статті 55 Конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 року (четверта Женевська конвенція), згідно з якою держава-окупант зобов'язана за допомогою всіх наявних коштів забезпечувати цивільне населення всіма необхідними ресурсами. В порушення статті 8 Європейської конвенції з прав людини, що гарантує право на повагу до приватного і сімейного життя, частина евакуйованих громадян України була розміщена в спортивному залі М.Таганрога Ростовської області", - зазначила омбудсмен.

У зв'язку з цим Денисов до своєї російської колеги Тетяни Москалькової з вимогою забезпечити громадянам України належні умови перебування в РФ, надати допомогу, в тому числі безкоштовні юридичні консультації.

Також вона звернулася до генерального комісара УВКБ ООН і світової спільноти через порушення владою РФ статті 49 Конвенції про захист цивільного населення під час війни за фактом незаконного вивезення громадян України за межі країни.

"Евакуація" жителів ОРДЛО в Росію - що відомо

18 лютого ватажки так званих "ЛДНР" оголосили про евакуацію жінок і дітей в Ростовську область через нібито запланований наступ української армії. ЗСУ не планують жодних наступальних операцій на Донбасі.

У зв'язку з цим в окупованих містах Донбасу спостерігалася паніка - люди масово знімали гроші з карток і заправляли свої автомобілі.

По приїзду виявилося, що не всім жителям "ЛДНР" вистачило місць у розгорнутих в РФ таборах. Люди ночували в холодних автобусах, їх не погодували і не надали жодних умов.

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