Вона заявила, що готова тиснути на відповідні організації задля допомоги Україні.

Катастрофа на Каховській ГЕС - це лихо, яке наказує коїти особисто президент Росії Володимир Путін, це російський злочин екоциду – найбільший за десятиліття у Європі.

Про це сказав на зустрічі у форматі відеоконференції президент України Володимир Зеленський з представниками світової спільноти політичних і громадських діячів, лідерами думок та експертами у сфері захисту довкілля.

У зустрічі взяли участь понад 60 світових політичних і громадських діячів.

Відео дня

Зеленський повідомив про створення міжнародної робочої групи високого рівня, яка займатиметься консолідацією зусиль всього світу для притягнення Росії до відповідальності за екоцид в Україні.

У відеоконференції брала участь екоактивістка Грета Тунберг.

Як сказано в повідомленні на сайті президента України, вона висловила співчуття всім українцям у зв’язку з подіями, які відбуваються вже понад рік, а також з екологічною катастрофою через підрив Каховської ГЕС. Тунберг заявила, що готова тиснути на відповідні організації й прагне отримати рекомендації, чим саме може допомогти.

Володимир Зеленський висловився за проведення зустрічі на базі Офісу президента, на якій буде озвучено пропозиції екоактивістів і представлено детальний план дій.

"Авжеж, хотілося б запросити вас в Україну, щоб зустріч була дуже практичною й фаховою. Тут потрібен план дій щодо відновлення водосховища, відновлення дамби й подолання наслідків цієї катастрофи", – сказав президент України.

Він запропонував представникам екоспільноти долучитися до питання подолання дефіциту води – як питної, так і технічної – у постраждалих від катастрофи регіонах України. Він зазначив, що наслідком браку води може стати дефіцит аграрної продукції, від чого страждатимуть країни Глобального Півдня й деякі європейські держави.

Наслідки теракту РФ на Каховській ГЕС

В наслідок підриву російськими окупантами 6 червня дамби Каховської ГЕС, відбулося затоплення понад 30 населених пунктах.

Президент України зазначив, що для сотень тисяч людей у багатьох містах і селах значно ускладнений доступ до питної води.

Він зазначив, що через знищення дамби затоплені сховища пального, склади з хімікатами, склади з добривами, могильники тварин, із них щонайменше два "сибіркові поховання", і обидва – на тимчасово окупованій території.

Знищено або поставлені на межу вимирання цим російським терактом тисячі екосистем - понад 50 тисяч гектарів лісів затоплено, і щонайменше половина з них загине, десятки тисяч птахів і щонайменше двадцять тисяч диких тварин під загрозою загибелі.

В соціальних мережах люди жартували, де, мовляв пропала така енергійна екоактивістка Грета, яка вже третій день не помічає катастрофу, яка влаштована Росією.