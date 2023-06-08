За його словами, у понад 30 населених пунктах життя зламане, для сотень тисяч людей у багатьох містах і селах значно ускладнений доступ до питної води.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що ситуація через рукотворну катастрофу на Каховській ГЕС надзвичайно важка, а російські окупанти не припиняють артилерійських ударів саме по тій території, де здійснюється евакуація людей, є поранені.

"Це не природне лихо і не прояв кліматичної кризи, це лихо – Путін. Те, що він робить. Те, що він особисто наказує робити", - наголосив він у вечірньому відеозверненні.

Він зазначив, що на окупованій частині території, де затоплено близько десятка населених пунктів, узагалі не здійснюється евакуація - люди другу добу на дахах, у водяній пастці, без питної води, їжі та медичної допомоги і скільки там загиблих і постраждалих поки не відомо.

Відео дня

Президент повідомив, що Росія завдала великої шкоди цією катастрофою. За його словами, у понад 30 населених пунктах життя зламане, для сотень тисяч людей у багатьох містах і селах значно ускладнений доступ до питної води.

"Через знищення дамби затоплені сховища пального, склади з хімікатами, склади з добривами, могильники тварин, із них щонайменше два "сибіркові поховання", і обидва – на тимчасово окупованій території. Що з ними зараз, нам невідомо. Там, де не було централізованої каналізації, каналізаційні стоки вже у воді, якою вкрито все…", - повідомив Зеленський.

За його словами, знищено або поставлені на межу вимирання цим російським терактом тисячі екосистем - понад 50 тисяч гектарів лісів затоплено, і щонайменше половина з них загине, десятки тисяч птахів і щонайменше двадцять тисяч диких тварин під загрозою загибелі. "Очевидно, що Каховське водосховище перетворене на велику могилу для мільйонів живих істот", - сказав президент України.

Ситуація на затопленій Херсонщині - деталі

В Міністерстві охорони здоров’я зазначили, що на підтоплених територіях Херсонщини існує ризик виникнення інфекційних хвороб, йдеться про групи гострих кишкових інфекцій, включно з холерою.

Зазначається, що небезпека пов’язана з якістю питної води, бо підтоплення, зокрема, кладовищ, вбиралень, полів, сміттєзвалищ несуть в собі ризик розповсюдження збудників вірусних гепатитів, гельмінтозів та інших гострих інфекційних захворювань.

Міністр екології Руслан Стрілець зазначив, що через підрив 6 червня дамби Каховської ГЕС рівень води водосховища на території Нацпарку "Кам'янська Січ" знизився на 4 метри та продовжує падати.

За його словами, це може призвести до безповоротної втрати цілих екосистем рослинного та тваринного світу.

А береги Каховського водосховища десятиліттями будуть не придатні для існування всього живого. Вони перетворяться на солончаки.