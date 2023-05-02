Йдеться про місце, яке добре йому знайоме.

Колишній міністр освіти України Сергій Шкарлет повідомив про нову посаду, яку отримав на своїй "рідній" Чернігівщині. Раніше він написав заяву на звільнення з орфографічною помилкою, чим вразив українців.

Шкарлет у своєму Telegram зазначив, що йдеться про місце в Національному університеті "Чернігівська політехніка", з яким він добре знайомий.

"Відучора повернувся до рідної Чернігівської політехніки на посаду першого проректора", - зазначає він.

Серед основних пріоритетів на цій посаді Шкарлет визначає продовження відновлення університету; підготовка та проведення вступної кампанії 2023 року.

Також серед пріоритетів - розвиток міжнародної співпраці, зокрема розширення пулу університетів-партнерів за програмою Еразмус+, співпраця з Гліндорським університетом (Велика Британія) у межах програми Twinning, стажування студентів. Колишній міністр каже, що попереду багато роботи та завдань.

Відставка Сергія Шкарлета з посади міністра - головне

Як відомо, 20 березня Верховна Рада України проголосувала за відставку Сергія Шкарлета з посади міністра освіти і науки. Відповідне рішення підтримали 295 народних депутатів. На цій посаді він був з грудня 2020 року. Він тоді написав, що продовжить працювати у сфері освіти і науки.

Сергія Шкарлета звинувачували у наявності плагіату в його дисертації, закидали йому те, що в минулому він нібито був членом Партії регіонів.

У квітні 2021 року Шкарлет заявив, що Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправними дії Комітету з питань етики Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) щодо виявлення плагіату у його наукових роботах.

21 березня 2023 року на посаду міністра освіти і науки ВР призначила директора національного центру "Мала академія наук України" Оксена Лісового.

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