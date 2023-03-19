Шкарлет помилився у написанні свого прізвища.

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет написав заяву про відставку. У мережі помітили, що посадовець припустився помилки у власному прізвищі.

Фото заяви Шкарлета опублікував у Facebook голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. На знімку заяви, написаної від руки, видно що міністр написав "Шарлета" замість Шкарлета у шапці документу.

Під дописом одразу зʼявилися коментарі про помилку Шкарлета.

Відео дня

Відставка Шкарлета: що відомо

17 березня зʼявилася інформація про ймовірну відставку Міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За інформацією Железняка, новим міністром освіти буде директор Малої академії наук і доброволець 95-ї бригади Десантно-штурмових військ Оксен Лісовий. За даними УП, також розглядалася кандидатура держсекретарки МВС Інни Ящук та народної депутатки від "Слуги народу" Юлії Гришиної.

Пізніше премʼєр-міністр Денис Шмигаль підтвердив, що вже наступного тижня Оксена Лісового призначать на посаду міністра освіти та науки.

Вас також можуть зацікавити новини: