Зазначається, що Пашинський може внести заставу в розмірі 272 млн гривень.

Вищий антикорупційний суд призначив запобіжний захід ексдепутату Сергію Пашинському, якого підозрюють у незаконному привласненні та продажі конфіскованих державою нафтопродуктів.

"Клопотання задовольнити частково. Застосувати до підозрюваного Сергія Пашинського запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Строк дії ухвали про тримання під вартою підозрюваного Пашинського визначити до 25 квітня 2024 року, – зачитала рішення суддя.

Якщо екснардеп відмовиться вносити заставу, його залишать під вартою до 25 квітня. Відзначимо, що прокурор звертався до суду з проханням призначити Пашинському 60 діб тримання під вартою з можливою заставою у розмірі 299 999 000 гривень.

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Справа Пашинського: що відомо

Нагадаємо, НАБУ і САП повідомили про підозру екснардепу Сергію Пашинському, бізнесмену Сергію Тищенку та іншим співучасникам у заволодінні арештованими нафтопродуктами Курченка, які підлягали націоналізації.

За даними слідства, у 2014 році суд наклав арешт на 97 тис. тонн нафтопродуктів, ввезених в Україну з порушенням законодавства. Повідомлялося, що підозрювані домоглися передачі нафтопродуктів держпідприємству, на керівні посади в якому призначили підконтрольних осіб.

Після цього, державне підприємство продавало арештовану сировину за заниженими цінами підконтрольному організатору схеми компанії. Зазначається, що загальна сума збитків становить 967 млн грн.

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