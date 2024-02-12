Політику може загрожувати до 12 років позбавлення волі.

Служба безпеки України, Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили підозру колишньому народному депутату та його бізнес-партнеру за незаконне привласнення нафтопродуктів та нанесення державі майже 1 млрд грн збитків.

Як зазначається у повідомленні на сайті СБУ, підозру було оголошено також чотирьом їхнім спільникам. "Вони підозрюються у незаконному привласненні та продажі 97 тис. тонн конфіскованих державою нафтопродуктів, які повинні були піти на потреби армії", - йдеться у повідомленні.

Зауважується, що завдяки спеціалістам Державної аудиторської служби України було встановлено, що внаслідок цих оборудок, які були здійснені у 2014-2017 роках, державному бюджету було завдано збитків на майже 1 млрд грн.

Підозра була оголошена за статтями 191 та 255 Кримінального кодексу України (ст. 191 - привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем; ст. 255 - створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній).

У СБУ нагадали, що у 2014 році держава конфіскувала майже 100 тис. тонн нафтопродуктів у структур Сергія Курченка - олігарха часів президента Віктора Януковича, який утік з України до Росії.

"Як встановило слідство, за допомогою політичного лобі колишнього народного депутата ці нафтопродукти передали для реалізації профільному держпідприємству, щоб наповнити держбюджет. На той час це держпідприємство очолювали керівники, які були підконтрольні бізнес-партнеру екс-депутата", - зазначили у Службі.

Наголошується, що за вказівкою фігурантів справи посадовці цього державного підприємства "сприяли продажу майже 100 тисяч тонн нафтопродуктів за суттєво заниженими цінами групі компаній, власником якої був бізнес-партнер екс-депутата".

"За даними слідства, далі ці нафтопродукти реалізовувались на заправках цієї групи компаній та в інших мережевих АЗС, а отриманий дохід концентрувався у бенефіціарів схеми", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що для створення видимості, що арештовані нафтопродукти були передані для потреб Міністерства оборони, держпідприємство здійснило відповідні поставки на комерційній основі, за які Міноборони розрахувалося у повному обсязі.

"Але МОУ отримало всього 1,6% із т. зв. "нафтопродуктів Курченка". Все решта - це були нафтопродукти, закуплені у тієї ж групи компаній, яка, у свою чергу, закуповувала їх у РФ та Білорусі. У цей же час фігуранти реалізували таку ж номенклатуру товару на свою групу компаній за ціною вдвічі дешевше, ніж на Збройні сили", - наголосили у СБУ.

Так, на переконання слідства, колишній нардеп "забезпечував політичне прикриття цих оборудок, використовуючи свій вплив та адмінресурс щодо державних підприємств, судових і правоохоронних органів, які були дотичними до конфіскації цих нафтопродуктів".

У СБУ додали, що у 2020 році суд ухвалив рішення про спеціальну конфіскацію на користь держави вищезгаданих нафтопродуктів та грошових коштів, отриманих від їх реалізації. Однак, за даними слідства, весь обсяг нафтопродуктів та всі виручені від їх реалізації кошти на той час вже були привласнені учасниками злочинної організації, а державний бюджет отримав збитки у розмірі щонайменше 967 млн грн.

"Досудове розслідування триває. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі", - зазначили у Службі.

За даними джерел УНІАН у правоохоронних органах, народний депутат, про якого тут ідеться, - це Сергій Пашинський.

Обшуки у Пашинського

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні, 12 лютого, з’явилася інформація про те, що Пашинському вручили підозру. Сам екс-депутат заявив, що "сьогодні зранку СБУ та НАБУ завітало з обшуком до мого помешкання".

"Справа щодо передачі "палива Курченка", а насправді палива кремлівської "Роснефті", державі - за часів мародерства Януковича цей олігарх наживися активами на сотні мільйонів доларів, в тому числі майже 100 тисячами тонн нафтопродуктів, які у 2014-ому році вдалося передати державним нафтовим операторам", - написав він у Facebook.

Пашинський зазначив, що у 2015 році він, як народний депутат України, звернувся до президента України з проханням покрити дефіцит палива Збройних сил України паливом "Роснефті", що "дуже сильно тоді розізлило спонсорів Януковича та їхніх російських кураторів".

"Через свою агентуру росіяни тоді, 10 років тому, домоглися відкриття кримінального провадження №32014100070000038 від 08.05.2014. Саме на підставі цього 10-річного провадження в мене і проводяться обшуки", - зазначив екс-нардеп і згодом також додав, що "інформація про підозру - фейк".

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