Він має заплатити до міського бюджету 3400 гривень.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь наклав штраф на скандального таксиста сервсіу Bolt у Києві, який відмовився обслуговувати пасажирок українською мовою. Про це повідомляється на сайті уповноваженого.

Зазначається, що чоловік має сплатити до міського бюджету 3400 грн.

"Штраф ще не сплачений, але хочу підтвердити громадянам України, що по кожному з таких фактів ми проводимо претензійну роботу, і якщо факти підтверджуються, ми використовуємо весь арсенал Кодексу України про адміністративні правопорушення", - наголосив Кремінь.

Також сказано, що у 2023 році на адресу мовного уповноваженого надійшло на 30% більше звернень громадян (3692) про порушення Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", ніж у 2022 році (2846).

Мовний закон в Україні - останні новини

У жовтні 2023 року в Києві відбувся мовний скандал, коли таксист сервісу Bolt відмовився говорити українською з пасажирками. Згодом стало відомо, що сервіс звільнив водія. За нього заступилися одіозний депутат від забороненої "ОПЗЖ" Юрій Бойко та екс-радник Офісу президента Олексій Арестович.

Як відомо, з липня 2022 року набрали чинності нові норми мовного закону, якими, зокрема, визначено, що уповноважений із захисту державної мови може накладати штраф на посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування, керівників та працівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності, інших фізичних осіб, які порушуватимуть мовний закон.

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