Обидва запропонували йому гроші та працевлаштування.

Скандал навколо таксиста служби Bolt, який відмовився обслуговувати пасажирів українською мовою, отримав несподіване продовження.

За водія заступилися одіозний депутат від забороненої "ОПЗЖ" Юрій Бойко та екс-радник Офісу президента Олексій Арестович.

У відеозверненні Бойко заявив, що таксист нібито став жертвою "огидної" дискримінації за мовною ознакою.

"Патріотизм показують російськомовні хлопці на фронті. Ось, вони і є патріотами, все інше - огидне. Звісно, ми допоможемо людині, яку образили, забрали у нього роботу. Ми знайдемо його і працевлаштуємо", - заявив Бойко.

Олексій Арестович вирішив також підтримати звільненого таксиста. На його переконання, водій став жертвою "мовного Талібану".

"Шукаю контакти таксиста Bolt, якого звільнили за фактом нападу мовного Талібану. Відгукнуся, друже, хочу виплатити тобі компенсацію, на час пошуку нової роботи", - написав Арестович.

За інформацією Телеграм-каналів, вранці скандальному водію вручили повістку. Він, нібито, понад рік переховувався від військкомату.

Скандал з таксистом в Києві

Нагадаємо, що у Києві таксист відмовився обслуговувати пасажирів українською мовою. У мережі оприлюднили відео, на якому можна побачити фрагмент конфлікту. Воно починається з того, що водій автівки дістає з багажника речі пасажирок та вимагає, щоб вони вийшли з таксі.

- Чому ви не хочете розмовляти державною мовою?

- Вы больные люди, ребят.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, коментуючи інцидент, заявив, що водієві "не вдасться уникнути покарання". Згодом стало відомо, що Bolt звільнив водія.

Вас також можуть зацікавити новини: