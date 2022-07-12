Екстрасенс Макс Гордєєв: Україна вже виграє у війні – розпочався відлік до її закінчення

Український екстрасенс Макс Гордєєв в інтерв'ю УНІАН розповів, що війна дає українцям з езотеричної точки зору, коли ми зможемо повернути окуповані території, яка доля чекає на кримський міст, та чи стане Україна частиною Євросоюзу.

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну 24 лютого назавжди змінило життя кожного українця. Росія бомбардує нашу інфраструктуру, руйнує міста, вбиває військових та мирне населення, і, врешті, виснажує нас з середини…

З езотеричної точки зору війна дає кожному українцю щось своє. І вона закінчиться лише тоді, коли кожна людина для себе зрозуміє, що для неї означає війна. Коли людина зрозуміє, що робить, куди рухається, що робитиме у майбутньому.

Багато хто зараз різко реагує на таку відповідь, але за сакральним аспектом війна - це не лише руйнація країни, а й власна. Коли руйнуватимуться старі цінності і набуватимуться нові сенси. Ми ж самі насамперед хотіли свободи та незалежності…

І це такий пластир, який потрібно різко рвонути. Без втрат ми не зможемо це зробити.

Крім того, у кожною людини є свій час. До війни варто ставитися дещо з фаталістичної точки зору. І треба пам'ятати, що зараз ми не платимо своїми тілами та душами за свободу та незалежність. Це природна ситуація, яка, на жаль, у наш час відбувається. Це ситуація, від якої ти нікуди не втечеш.

Від війни люди страждають фізично. Особливо ті, хто знаходиться в окупованих містах.

Тут усе упирається не в езотерику, не в майбутнє, а в людей. Проблема в тому, що частина людей, я не маю на увазі всіх, які мешкають на окупованих територіях, підтримують Росію. Дехто говорив про те, що їм нормально, що вони чекають на Росію. Коли я роблю розклади по містах, то чітко бачу, що на окупованих територіях мешкають люди, які негативно ставляться до України. Ми б давно вже повернули всі свої території, але люди не хочуть.

І все ж таки, Україна поверне свої території?

Я впевнений, що Україна зможе повернути всі окуповані території. І якщо міста ми повернемо раніше, то півострів Крим – до 10 років. Ми маємо сили його забрати раніше, але питання, знову-таки, в людях. Така сама ситуація з Донецьком та Луганськом. Наша країна поважає думку людей, а росіяни лише прийшли та скористалися таким станом народу.

Які міста можуть вийти з окупації вже найближчим часом?

Першим з окупації вийде Херсон. Перейматися не треба і Миколаєву. Там були енергетичні коливання, але зараз вони потихеньку вщухають. Важко буде "відірвати" від Росії Мелітополь, але і його ми з часом повернемо.

Ми настільки захопимося цим процесом, що навіть можемо допомогти повернути Білгород. Ми дали добрий вайб (емоційна атмосфера, настрій, - УНІАН) людям, які боялися Росію. І зараз потихеньку всі почнуть повертатися, так би мовити, до розуму. Довгий час ми не розуміли, що відбувається, але до кінця року до складу України точно повернуться більшість міст.

А де зараз найбільша небезпека?

Найуразливіша на даний момент – Одеса. Окупанти не проб'ють її, але постійно намагатимуться це зробити. Тож мешканцям цього міста треба бути дуже обережними. Росія намагатиметься взяти її змором, налякати населення, закидати ракетами. Але загалом на Одесу не чекає доля Маріуполя.

Також під загрозою знаходиться Харків.

Чи бомбардуватиме Росія Київ?

Київ є зараз одним із найбезпечніших міст України, але напад таки може бути. При цьому його відіб'ють набагато швидше, ніж попереднього разу. Київ зараз захищений як енергетично, так і українськими військовими. У столиці все буде гаразд.

Багато людей зараз переймаються через можливий наступ з боку Білорусі.

Я не вірю, що білоруси матимуть змогу пробити кордони України. Вони будуть на своїх позиціях. Лукашенко і сам "очкує", бо розуміє, що Україна має зброї та підтримки набагато більше, ніж у нього з Росією. Якщо Білорусь якимось чарівним чином нападе на Україну, вона зіткнеться з серйозною контратакою. З цією країною ніхто не церемонитиметься.

І одразу хочу дати 99% того, що ядерної війни не буде.

У мережі я бачила багато інформації від різних експертів, що Путін дуже любить гарні дати та свята. Незабаром ми відзначатимемо День незалежності. Чи варто нам у цей день чекати на якусь небезпеку?

Це буде дуже сильний для України день. Пам'ятаєте період з 7 по 9 травня, коли багато хто кричав, що треба тікати з України через загрозу нападу? Тоді я перший сказав, щоб усі заспокоїлися, що нічого не буде. Був "приліт" лише до Одеси.

Наші свята "активують" нас. Наприклад, сила українського народу активувалася 7 липня, у день святкування Івана Купала. Відповідно, це станеться і на День незалежності. Не треба боятися, що станеться щось лихе, чи хтось знову на нас нападе. Цього дня ми маємо наступати, а не оборонятися.

Ви зараз кажете про контрнаступ Збройних сил України?

Звісно.

Скажіть, коли переселенцям та біженцям можна буде повертатись додому?

Ми зараз маємо піднімати економіку, а без жінок ми не зможемо це зробити. В українських жінках є така потужна сила, що саме вони можуть допомогти країні як економічно, так і енергетично.

Жінка завжди дає чоловікові силу, а коли вона знаходиться далеко, то це важко зробити. Але для кожної людини це персонально - вона повинна відчувати, чи хоче вона повертатися чи ні.

Від себе скажу одне: ви сміливо можете повертатися до міст, в яких немає активних бойових дій. Наприклад, до Львова чи Києва.

Чи можете спрогнозувати долю кримського мосту?

Я бачив уві сні, що його підривають. Тиша та раптовий вибух. До речі, якщо спочатку мені снилися важкі сни, то зараз все набагато позитивніше. Зараз мені сниться, що люди стають іншими, інакше починають "воювати".

Через сни я бачу велику кількість енергії, і багато чого збувається. Ще до війни мені снилося вторгнення Росії…

Розкажу ще про один сон. Днями мені снилося, що на Росію летять ракети. Я бачив, як безліч ракет прилетіло по різних містах РФ, у тому числі й по Москві.

Тобто ми можемо припустити, що Росію теж бомбитимуть?

Мені здається, що це буде більше метаморфічно. Буде сильний шквал фідбеків, через те, що Путін наробив з Україною. Почне все "пробиватися".

Україна вже виграє у війні. Але українцям треба бути спокійнішими. Наприклад, Путін вийшов і сказав, що він ще не розпочинав війни. І що? У людей одразу паніка, і, звісно, ​​він цим користується. Він, з езотеричної точки зору, працює дуже правильно. Наприклад, найбільше люди вразливі з 4 до 6 ранку, в цей час Росія і напала.

Ще одна тема, яку варто обговорити - це голод. Чи варто українцям вже зараз робити консервації, закуповувати крупи, сіль та інші продукти?

В Україні не буде голоду. Багатьох людей голод турбує у площині відсутності грошей. І найчастіше з цього приводу переживають люди, які мають низький достаток.

Та, повертаючись до тематики війни, хочу ще раз нагадати, що вона має стати для вас добрим початком чогось нового, наприклад, знайти роботу чи зайнятися якоюсь новою справою. Вам показали, що якщо ви нічого не робите вже протягом п'яти місяців, або не заробляєте гроші, то це означає, що ви не на своєму місці. Потрібно шукати нові можливості.

А чи можемо ми взимку залишитися без опалення та газу?

Ні-ні, у нас все буде.

Усі зараз чекають на перемогу, на закінчення війни. Коли нарешті у нашій країні настане мир?

Все буде поступово. Не варто чекати "дзвіночка", що, ось, війна закінчилася і всі можуть повернутися додому. У кожному місті війна закінчуватиметься поступово та своєчасно. Але 7 липня розпочався відлік закінчення війни.

Чи вступить Україна до ЄС?

Однозначно, але тільки після того, як ми переможемо у війні. Є такий нюанс, що нас бояться брати туди. Але якщо за такий короткий час ми "пробилися" у кандидати, то тут і так усе зрозуміло.

Ви підтримуєте українців не лише своїми прогнозами, а й музикою. Нещодавно ви випустили пісню "Незламні", а на Івана Купала вийшов кліп-пророкування "Мольфар". Як екстрасенсу прийшла ідея зайнятися музикою?

У мене взагалі музична освіта. 10 років тому я перестав займатись музикою, бо мені здавалося, що я не можу дати людям щось нове. Коли почалася війна, у мене виникло питання: "Що я можу зробити, окрім допомоги українцям та ЗСУ, і що я можу після себе залишити, якщо, не дай Боже, у мій дім потрапить ворожа ракета?". Тоді я зрозумів, що хочу продовжувати співати. Це - невід'ємна частина мене.

Перша пісня "Незламні" народилася сама собою. Я прийшов додому і просто почав її співати.

Ви і музику, і слова самі пишете?

Музику – так, а слова пише Діана Гольде. Вона написала багато пісень для українських артистів. І в цьому я знайшов свою тонку ниточку. Діана у певному сенсі теж езотерик.

Ми з нею почали працювати ще до війни, але 24 лютого нас розлучили. Я не знав, що з нею відбувається. Вона була у Бучі, і пізніше виявилося, що вона потрапила під окупацію. Пісня "Незламні" складається з наших переживань. Це вийшла настільки чесна пісня, що енергетично вона житиме дуже довго. За 10 років перерви у музиці у мене накопичилося стільки всього, що я з її допомогою хочу передавати людям правильний настрій.

А як народилася друга пісня "Мольфар", яку вже нарекли певним пророцтвом?

Мені хотілося показати, що ми не тільки генетично незламні, але ми ще й маємо дуже сильну культурну міць. Ця пісня показує, що кожен українець – це мольфар, який несе знання та силу свого роду. Ми про це забули, а війна нагадала, хто ми такі та куди нам рухатися.

Тому для мене було важливо не лише піднімати бойовий дух народу, а й пробуджувати силу, що живе у нашому світі.

Діана Могилєвич