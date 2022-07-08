Зйомки кліпу проводилися в живописних місцях західної України, де і народилося поняття "мольфар".

Український екстрасенс Макс Гордєєв на свято Івана Купала презентував свою першу відеороботу на пісню-передбачення "Мольфар", яка звертається до сили предків. Цей воістину міні-фільм розповість глядачам містичну історію боротьби добра зі злом, занурить у наші традиції, нагадає кожному, хто ми є і в чому наша справжня сила! Ця пісня про кожного з нас, адже ми за своїм родом язичники, знавці таємних сил. Якщо ти українець - ти вже мольфар!

"Ця пісня настільки близька мені, у ній такий глибокий таємний зміст, що спочатку після запису мені було важко віддати її на загальний огляд. Але такі пісні мають бути і саме сьогодні звучати! Кожен хоч раз цікавився містикою чи незвіданим, кожного хоч трохи тягне в цьому напрямі – та це не просто так. Це закладено в нашому корінні, тече із кров’ю. Наші пращури були язичниками, хоч ми й забули про це, але таємні знання завжди живуть у нас. Тому кожен українець навіть не підозрює, що може наблизити нашу перемогу своєю силою", - сказав Гордєєв.

Він додав, що 7 липня - надважливий день! Івана Купала здавна є потужним святом, коли брама між нашими забутими силами стає ледве помітною. У цю дату ми звільнили прадавню міць, що бережуть мольфари! Історія, що показана в кліпі є реальною картиною в енергетичному плані сьогодення, вона створена аби наблизити перемогу та нагадати наші звичаї.

Зйомки кліпу проводилися в живописних місцях західної України, де і народилося поняття "мольфар", із професійною командою, що знімали найтитулованіші українські фільми у світовому масштабі такі як - "Штольня", "Тіні не забутих предків" та інші.

Цей міні-фільм здивує сюжетом та паралелями із сьогоденням, бо ж відповість на запитання: "В чому ваша сила?".

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