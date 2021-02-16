Записати дитину в дитячий садок можна онлайн з дому.

Відвідування садка необхідне для нормального розвитку малюка. Навіть під час карантину коронавірусу дитячі садки продовжують працювати з деякими обмеженнями. Для багатьох батьків це справжній порятунок, особливо якщо вони працюють з дому. У 2021 році у батьків є можливість записати дитину онлайн, не відвідуючи заклад. Як це зробити, яких лікарів обходити і як влаштувати дитину без черги - читайте в статті УНІАН.

Де записатися в електронну чергу

Щоб записати дитину, потрібно залишити заявку на сайті ІСУО. Для цього виберіть дошкільний заклад у вашій області на карті і подайте онлайн-заяву на вступ. Після перевірки даних вам прийде лист про появу вакантного місця на електронну пошту. Вплинути на черговість зарахування неможливо.

Хто має право на зарахування без черги

Деякі діти мають право на пріоритетне зарахування в дитячий сад.

Діти з багатодітних сімей (три і більше неповнолітніх дітей).

Діти, чиї батьки є інвалідами 1 групи.

Діти з інвалідністю.

Діти батьків, які постраждали від аварії на ЧАЕС.

Діти батьків-військовослужбовців, у тому числі в зоні АТО.

Сироти та позбавлені батьківського піклування.

Діти в прийомних сім'ях.

Напівсироти - діти вдови або вдівця.

Пакет документів для вступу в садок

Для оформлення дитини у вас попросять наступні документи:

копії свідоцтва про народження дитини;

заяви батьків або опікунів;

довідка дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;

медична довідка про стан здоров'я дитини;

довідка про місце прописки дитини.

Для зарахування в спеціальну групу можуть знадобитися додаткові документи від лікарів. Їх перелік уточнюйте у свого терапевта.

Яких лікарів потрібно обійти перед садком

Щоб отримати медичну довідку, потрібно обов'язково пройти деяких лікарів. За висновком доктор може також призначити обстеження в інших фахівців. Вам потрібно буде відвідати:

логопеда;

невропатолога;

отоларинголога;

дитячого стоматолога;

офтальмолога;

хірурга-ортопеда.

Також для довідки потрібно буде здати аналізи крові, сечі і калу.

Перед садком дитині обов'язково потрібно зробити щеплення з переліку МОЗ: БЦЖ, АКДС, КПК і щеплення від гепатиту. Відсутність щеплень може стати причиною відмови в прийомі малюка в дитячий сад.

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Автор: Катерина Пулатова