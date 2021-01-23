Дітям і дорослим потрібно регулярно робити щеплення для підтримки імунітету.

Календар щеплень - офіційний документ, в якому вказано порядок вакцинації населення. Міністерство охорони здоров'я рекомендує українцям регулярно робити щеплення і стежити за графіком щеплень.

В Україні дорослих і дітей прищеплюють від наступних хвороб:

кашлюк;

дифтерія;

правець;

кір;

паротит;

краснуха;

туберкульоз;

гемофільна інфекція типу b (ХІБ-інфекція);

поліомієліт;

гепатит B.

Календар щеплень в Україні від МОЗ на 2021

Вік Які щеплення потрібно робити 1 доба Щеплення від гепатиту B. 3-5 діб Вакцина від туберкульозу. 4 місяці Від дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту, гемофільної інфекції. 6 місяців Від гепатиту B, дифтерії, правця, кашлюку і поліомієліту. 12 місяців Від кору, краснухи, паротиту, гемофільної інфекції. 18 місяців Від дифтерії, правця, кашлюку і поліомієліту. 6 років Від кору, краснухи, паротиту, дифтерії, правця і поліомієліту. 14 років Вакцина від поліомієліту. 16 років Вакцинація від дифтерії та правця.

Дорослій людині потрібно вакцинуватися від правця і дифтерії кожні 10 років. Щороку рекомендується робити щеплення від грипу. Для людей з групи ризику потрібно робити щеплення від гепатиту A. Жінкам до 25 років також рекомендується робити щеплення від вірусу папіломи людини.

Всі щеплення для дітей до 18 років проводяться у державних медзакладах безкоштовно.

Повнолітня людина або батьки дитини можуть відмовитися від вакцинації.

Крім того, в Україні з 2022 року до календаря щеплень додадуть вакцинацію проти пневмококової інфекції. Перші два щеплення робитимуть однорічним малюкам, а ще одне - у віці двох років.

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Автор: Катерина Пулатова