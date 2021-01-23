Календар щеплень на 2021 Україна / фото pixabay.com

Календар щеплень - офіційний документ, в якому вказано порядок вакцинації населення. Міністерство охорони здоров'я рекомендує українцям регулярно робити щеплення і стежити за графіком щеплень. 

В Україні дорослих і дітей прищеплюють від наступних хвороб:

  • кашлюк;
  • дифтерія;
  • правець;
  • кір;
  • паротит;
  • краснуха;
  • туберкульоз;
  • гемофільна інфекція типу b (ХІБ-інфекція);
  • поліомієліт;
  • гепатит B.

Календар щеплень в Україні від МОЗ на 2021

ВікЯкі щеплення потрібно робити
1 добаЩеплення від гепатиту B.
3-5 дібВакцина від туберкульозу.
4 місяціВід дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту, гемофільної інфекції.
6 місяцівВід гепатиту B, дифтерії, правця, кашлюку і поліомієліту.
12 місяцівВід кору, краснухи, паротиту, гемофільної інфекції.
18 місяцівВід дифтерії, правця, кашлюку і поліомієліту.
6 роківВід кору, краснухи, паротиту, дифтерії, правця і поліомієліту.
14 роківВакцина від поліомієліту.
16 роківВакцинація від дифтерії та правця.

Дорослій людині потрібно вакцинуватися від правця і дифтерії кожні 10 років. Щороку рекомендується робити щеплення від грипу. Для людей з групи ризику потрібно робити щеплення від гепатиту A. Жінкам до 25 років також рекомендується робити щеплення від вірусу папіломи людини.

Всі щеплення для дітей до 18 років проводяться у державних медзакладах безкоштовно.

Повнолітня людина або батьки дитини можуть відмовитися від вакцинації.

МОЗ України

Крім того, в Україні з 2022 року до календаря щеплень додадуть вакцинацію проти пневмококової інфекції. Перші два щеплення робитимуть однорічним малюкам, а ще одне - у віці двох років.

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Автор: Катерина Пулатова