Календар щеплень - офіційний документ, в якому вказано порядок вакцинації населення. Міністерство охорони здоров'я рекомендує українцям регулярно робити щеплення і стежити за графіком щеплень.
В Україні дорослих і дітей прищеплюють від наступних хвороб:
- кашлюк;
- дифтерія;
- правець;
- кір;
- паротит;
- краснуха;
- туберкульоз;
- гемофільна інфекція типу b (ХІБ-інфекція);
- поліомієліт;
- гепатит B.
Календар щеплень в Україні від МОЗ на 2021
|Вік
|Які щеплення потрібно робити
|1 доба
|Щеплення від гепатиту B.
|3-5 діб
|Вакцина від туберкульозу.
|4 місяці
|Від дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту, гемофільної інфекції.
|6 місяців
|Від гепатиту B, дифтерії, правця, кашлюку і поліомієліту.
|12 місяців
|Від кору, краснухи, паротиту, гемофільної інфекції.
|18 місяців
|Від дифтерії, правця, кашлюку і поліомієліту.
|6 років
|Від кору, краснухи, паротиту, дифтерії, правця і поліомієліту.
|14 років
|Вакцина від поліомієліту.
|16 років
|Вакцинація від дифтерії та правця.
Дорослій людині потрібно вакцинуватися від правця і дифтерії кожні 10 років. Щороку рекомендується робити щеплення від грипу. Для людей з групи ризику потрібно робити щеплення від гепатиту A. Жінкам до 25 років також рекомендується робити щеплення від вірусу папіломи людини.
Всі щеплення для дітей до 18 років проводяться у державних медзакладах безкоштовно.
Повнолітня людина або батьки дитини можуть відмовитися від вакцинації.
Крім того, в Україні з 2022 року до календаря щеплень додадуть вакцинацію проти пневмококової інфекції. Перші два щеплення робитимуть однорічним малюкам, а ще одне - у віці двох років.
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