Предстоятель ПЦУ побажав, щоб українці якнайшвидше здобули перемогу

Досягнути справжнього миру можна лише поборовши зло.

Про це предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній сказав у відеопривітанні з Різдвом Христовим.

"Подія Різдва Христового навчає нас - правда переможе, але потрібно боротися. Між темрявою і світлом не може бути єдності", - наголосив він.

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Епіфаній зазначив, що зло і добро не можуть мирно співіснувати, а досягнути справжнього миру можна лише поборовши зло.

"Сьогодні найтепліші молитви і побажання лунають для новітніх героїв- наших захисників і захисниць, які боронять нас ціною власних життів", - підкреслив він.

При цьому предстоятель ПЦУ побажав, щоб українці якнайшвидше здобули перемогу і для нашої країни настав довгоочікуваний мир, а з ним до своїх домівок повернулися всі співвітчизники.

Також він наголосив на необхідності бути витриманими та стійкими у боротьбі зі злом.

Служба Епіфанія у Києво-Печерській лаврі

1 грудня 2022 року Свято-Успенську Києво-Печерську лавру офіційно зареєстрували як монастир у складі Православної церкви України.

7 січня предстоятель ПЦУ Епіфаній з нагоди Різдва Христового очолить урочисте Богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. Початок Божественної літургії - о 9:00.

Успенський собор і Трапезну церкву Національного заповідника Києво-Печерська лавра повернули від Української православної церкви Московського патріархату державі.