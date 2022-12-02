Донедавна усі храми комплексу Києво-Печерської лаври контролювалися Московським патріархатом.

Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру зареєстровано як монастир у складі ПЦУ.

Як повідомив у Facebook представник УПЦ ПЦУ Євстратій Зоря, відповідні дані внесені 2 грудня до Єдиного державного реєстру (45081205).

Рішення про створення у складі ПЦУ релігійної організації - чоловічого монастиря "Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра" було ухвалено під час засідання Священного Синоду ще у травні 2022 року.

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Тоді митрополиту Епіфанію доручили звернутися до Кабміну з проханням надати один з храмів Києво-Печерської лаври у її верхній частині для богослужінь, а певні приміщення - для монастирської діяльності.

"Митрополит Київський і всієї України за посадою є священно-архімандритом, тобто канонічним і духовним керівником Київської Лаври. Також рішенням Синоду Блаженнійший Митрополит Епіфаній призначений очолювати монастир як юридичну особу", - уточнив Євстратій Зоря.

Донедавна усі храми комплексу Києво-Печерської лаври контролювалися УПЦ МП.

Обшуки у будівлях УПЦ МП і заборона діяльності Московського патріархату

З жовтня СБУ проводить масштабні обшуки у регіональних храмах УПЦ МП. У листопаді силовики завітали й до попів у Києво-Печерській лаврі, де священник разом з паствою співали молебень, що прославляв Росію.

На місцях спецслужба виявляє переважно заборонену пропагандистську літературу, що заперечує існування України.

1 грудня президент Володимир Зеленський доручив РНБО внести до Верховної Ради законопроект про заборону діяльності УПЦ МП, яка може бути афільована з РПЦ. Також Зеленський натякнув, що Києво-Печерську лавру у Московського патріархату можуть відібрати на користь української церкви.

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