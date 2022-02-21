Міністр назвав вивезення людей фарсом.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що жителі ОРДЛО, яких вивезли на територію Російської Федерації, самостійно повертаються додому.

Про це він розповів у прямій трансляції ТСН.

За його словами, нібито масова евакуація людей з тимчасово окупованих територій - це фарс та постановка. Він повідомив, що бойовики показово вивезли декілька тисяч осіб.

"Зараз наша розвідка має точну інформацію, що люди повертаються самостійно додому. Їх там ніхто не годує, не розселяє. Це чисто постановка для "Мосфільму", чи хто у них там займається кіношками", - сказав Резніков.

"Евакуація" жителів ОРДЛО в Росію

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого, глава підконтрольного Росії угруповання "ДНР" Денис Пушилін заявив про початок масової евакуації жителів окремих районів Донбасу в Ростовську область, бо "в ході обстрілів населених пунктів життя і здоров'я мирних жителів може піддаватися загрозі".

Пізніше аналогічну заяву зробив ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна не готує ніяких наступальних операцій на Донбасі.

Після заяв бойовиків в окупованих містах Донбасу почалася паніка - люди масово знімали гроші з карток і заправляли свої автівки.

Пізніше стало відомо, що не всім жителям "ЛДНР" вистачило місць у розгорнутих таборах. Люди майже дві доби перебувають без їжі та сну в холодних автобусах.