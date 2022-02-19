До Росії відправили жінок і дітей з ОРДЛО.

Росіяни почали масово обурюватися ініціативою вищого керівництва РФ перевезти населення ОРДЛО у Ростовську область, що ватажки бойовиків "ЛДНР" називають негайною евакуацією.

У багатьох регіональних спільнотах люди залишали сотні гнівних коментарів, скріншоти деяких діалогів виклав політик Борислав Береза.

"З любов’ю і теплом зустрічають росіяни біженців з ОРДЛО. Саме про це свідчать коментарі ростовчан. Проте це не точно. І це все ще найбільш стримані коментарі. Як там? Росія – щедра душа!" - поділився Береза.

Росіяни, зокрема, скаржилися, що їхня країна нібито більше піклується про іноземців, ніж про них.

Дехто пропонував відправити біженців до Сибіру, чи повертатися й воювати за Донбас: "Достойні патріоти своїх батьківщин. А під кулі ідуть наші хлопці-строковики".

У Москві також не раді біженцям із Донбасу. Без перебільшення, понад 80% коментарів – негативні.

Реакції росіян

Давайте іще в кожну родину підселяти біженців. А то чому ж держава на собі все тягне. Усіх багато, всього мало

Чекаємо масових зґвалтувань, пограбувань і т.д. Чого ще чекати від сепаратистів?

Тільки не до самого Ростову, будь ласка. У нас область велика. Закинутих сіл і хуторів багато. Хай там перечекають.

Чому конкретно Ростовську область перетворюють у нову Сирію/Венесуелу? Причому зараз сюди приїде вся "Новоросія", це взагалі вб’є провінцію, хто годувати всіх цих людей буде?

Н*** ви тут потрібні, валіть назад.

Так пообіцяли ж по 10 тисяч, ось вони і їдуть.

А одна з користувачок так підсумувала прочитане від росіян: "Судячи з коментарів, одразу видно, яка Росія. Краще тут залишуся, у своїй Макіївці, і здохну тут".

Як писав УНІАН, перші евакуйовані за вказівками ватажків терористів "ЛДНР" мешканці ОРДЛО вже прибули в Ростовську область, де Путін обіцяв забезпечити їх необхідними умовами перебування.

Проте людей призвели значно більше, ніж було розгорнуто пунктів для біженців. Усім, кому не вистачило місць в укриттях, відправили до санаторіїв. Наразі громадяни без їжі, грошей і постійного зв’язку з родичами.

Вас також можуть зацікавити новини: