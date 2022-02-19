Напередодні терористи оголосили про евакуацію населення ОРДЛО в Росію / REUTERS

Росіяни почали масово обурюватися ініціативою вищого керівництва РФ перевезти населення ОРДЛО у Ростовську область, що ватажки бойовиків "ЛДНР" називають негайною евакуацією.

У багатьох регіональних спільнотах люди залишали сотні гнівних коментарів, скріншоти деяких діалогів виклав політик Борислав Береза.

"З любов’ю і теплом зустрічають росіяни біженців з ОРДЛО. Саме про це свідчать коментарі ростовчан. Проте це не точно. І це все ще найбільш стримані коментарі. Як там? Росія – щедра душа!" - поділився Береза.

Росіяни, зокрема, скаржилися, що їхня країна нібито більше піклується про іноземців, ніж про них.

Дехто пропонував відправити біженців до Сибіру, чи повертатися й воювати за Донбас: "Достойні патріоти своїх батьківщин. А під кулі ідуть наші хлопці-строковики".

Фото Реакція мешканців Ростова на приїзд евакуйованих з ОРДЛО 19 лютого 2022
Фото Реакція мешканців Ростова на приїзд евакуйованих з ОРДЛО 19 лютого 2022
Фото Реакція мешканців Ростова на приїзд евакуйованих з ОРДЛО 19 лютого 2022

У Москві також не раді біженцям із Донбасу. Без перебільшення, понад 80% коментарів – негативні.

Фото Реакція жителів Москви на повідомлення про біженців із Донбасу 19 лютого 2022
Фото Реакція жителів Москви на повідомлення про біженців із Донбасу 19 лютого 2022
Фото Реакція жителів Москви на повідомлення про біженців із Донбасу 19 лютого 2022
Фото Реакція жителів Москви на повідомлення про біженців із Донбасу 19 лютого 2022
Фото Реакція жителів Москви на повідомлення про біженців із Донбасу 19 лютого 2022
Фото Реакція жителів Москви на повідомлення про біженців із Донбасу 19 лютого 2022
Фото Реакція жителів Москви на повідомлення про біженців із Донбасу 19 лютого 2022
Фото Реакція жителів Москви на повідомлення про біженців із Донбасу 19 лютого 2022
Фото Реакція жителів Москви на повідомлення про біженців із Донбасу 19 лютого 2022
Фото Реакція жителів Москви на повідомлення про біженців із Донбасу 19 лютого 2022

Реакції росіян

  • Давайте іще в кожну родину підселяти біженців. А то чому ж держава на собі все тягне. Усіх багато, всього мало
  • Чекаємо масових зґвалтувань, пограбувань і т.д. Чого ще чекати від сепаратистів?
  • Тільки не до самого Ростову, будь ласка. У нас область велика. Закинутих сіл і хуторів багато. Хай там перечекають.
  • Чому конкретно Ростовську область перетворюють у нову Сирію/Венесуелу? Причому зараз сюди приїде вся "Новоросія", це взагалі вб’є провінцію, хто годувати всіх цих людей буде?
  • Н*** ви тут потрібні, валіть назад.
  • Так пообіцяли ж по 10 тисяч, ось вони і їдуть.
  • А одна з користувачок так підсумувала прочитане від росіян: "Судячи з коментарів, одразу видно, яка Росія. Краще тут залишуся, у своїй Макіївці, і здохну тут".

Як писав УНІАН, перші евакуйовані за вказівками ватажків терористів "ЛДНР" мешканці ОРДЛО вже прибули в Ростовську область, де Путін обіцяв забезпечити їх необхідними умовами перебування. 

Проте людей призвели значно більше, ніж було розгорнуто пунктів для біженців. Усім, кому не вистачило місць в укриттях, відправили до санаторіїв. Наразі громадяни без їжі, грошей і постійного зв’язку з родичами.

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