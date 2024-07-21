На площі та вулицях навколо храму, де триває церемонія прощання, ніде яблуку впасти.

У Львові триває церемонія прощання з професором та екснародним депутатом Іриною Фаріон. Попрощатися прийшли колеги, рідні, колишні студенти та прихильники громадської діячки.

За даними кореспондента УНІАН, на площі біля Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла та прилеглих вулицях яблуку ніде впасти - попрощатися з Іриною Фаріон прийшли тисячі людей. Більшість із них у вишиванках, також є бійці легіону "Свобода". У присутніх в руках вінки та квіти.

У натовпі люди обговорюють те, кому вигідне вбивство політика, і висловлюють різні припущення.

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Поховають Фаріон 22 липня на Личаківському кладовищі. Неподалік від могили композитора Володимира Івасюка.

Вбивство Ірини Фаріон

У діячку невідомий стріляв ввечері 19 липня біля її будинку на вулиці Масарика. Куля влучина у голову. Пізно ввечері того ж дня медики повідомили, що її поранення виявилися несумісними з життям.

Правоохоронці спершу кваліфікували напад на Ірину Фаріон як "замах на умисне вбивство". Офіс генерального прокурора вночі 20 липня перекваліфікував злочин на умисне вбивство.

Ірині Фаріон було 60 років. Вона була депутаткою Верховної Ради сьомого скликання у 2012–2014 роках від партії ВО "Свобода". Мала радикальні погляди з питань функціонування української мови, деякі її висловлювання викликали гучні публічні дискусії.

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