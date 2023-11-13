Ніхто не повинен нехтувати безпекою інших громадян, підкреслив Уповноважений парламенту з прав людини.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Служби безпеки України через розголошення екс-нардепом Іриною Фаріон даних проукраїнського студента з Криму.

Лубінець нагадав, що 8 листопада Фаріон опублікувала скріншот електронного листа з відкритими персональними даними хлопця, а сьогодні, 13 листопада, стало відомо, що його затримали представники окупаційного "Центру боротьби з екстремізмом" російського Міністра внутрішніх справ.

"Народний депутат ВРУ 7 скликання і мала б знати про важливість захисту персональних даних. Однак, ця людина публічно надала прізвище, ім’я, місце навчання хлопця, які дали змогу росіянам ідентифікувати цього студента", - наголосив він.

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Уповноважений Ради підкреслив, що для громадськості не є таємницею факт тиску окупаційної адміністрації у Криму на людей, які дотримуються проукраїнських поглядів, про що також повідомляють і правозахисники, і медіа.

"Однак це не спинило Фаріон в умовах воєнного стану розголосити персональні дані хлопця. А це може мати й вже має наслідки. Це не тільки втручання у приватне життя особи, але і спричинена загроза особистої безпеки та життя студента", - вважає Лубінець.

За його словами, екс-нардеп з одного боку вчиняла кримінальний злочин, з іншого боку, - підіграла окупантам.

Відтак, через розголошення конфіденційної інформації омбудсмен звернувся до Служби безпеки України "для належного реагування, аби дії громадянки України проаналізували належним чином і надали юридичну оцінку".

"Ніхто не повинен нехтувати безпекою інших громадян", - зауважив він.

Новий скандал - Фаріон знову "відзначилася":

Як повідомляв УНІАН, нещодавній скандал за участі Ірини Фаріон розпочався з її докорів воїнам легендарного полку "Азов" та 3-ї штурмової бригади за те, що деякі з них говорять російською мовою. Колишня народна обраниця назвала російськомовних оборонців України "збродом" та заявила, що не вважає їх українцями та патріотами. На ці висловлювання Фаріон громадськість відреагував жорсткою критикою.

Крім того, тоді Дмитро Лубінець також звернувся до правоохоронці через дискримінаційний характер заяв Фаріон.

Згодом екс-нардеп опублікувала листа від студента Максима з Криму, у якому той писав, що чекає на прихід Збройних сил України в рідній Керчі та Севастополі, та розповідав, де він навчається. Публікуючи скріншот листа Фаріон не приховала його особисті дані, попри численні заклики коментаторів її допису.

Згодом скріншот поширили російські пропагандисти, а самого студента затримали російські силовики та змусили його записати відеовибачення.

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