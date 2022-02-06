Фарм-терористи з України. Як міжнародна банда вбивала сотні онкохворих фейковими ліками

Нещодавно за допомогою США було розкрито міжнародну банду, в яку входили й злочинці з України. Вони продавали онкохворим фейкові ліки. І прирекли на смерть сотні людей. Невидимі знаки на упаковці, інструкції, колір таблеток... На що варто звертати увагу, аби розпізнати те, що вас не просто позбавить шансу жити, а, швидше за все, вб'є?

Травень 2019 року. Державна прикордонна служба проводить обшуки. Знайдені медикаменти на мільйонну вартість виявилися підробкою. А масштаби організації "чорних фармацевтів" - шокували. Справу помітила федеральна служба США з боротьби із кіберзлочинністю.

"Американські правоохоронці зацікавилися тим, що деякі українські громадяни планують до продажу онлайн цілу низку різноманітних ліків", - розповідає ТСН.Тижню адвокат Борис Даневич.

Одного з ділків звали Володимир Ніколаєнко, іншого - Максим Нєнадов. На останнього був зареєстрований благодійний фонд "Здорова нація". Американські слідчі почали переписку під виглядом клієнтів і замовили ліки ніби для себе. Потім - ще.

"Коли він відправляв щось до Сполучених Штатів, американські правоохоронці зв'язувалися з оригінальними виробниками, просили перевірити, що це таке. Ну, і компанії поверталися з коментарем, що це підробки", - розповідає Борис Даневич.

У слові "підробка" мало емоції. Але не тоді, коли йдеться про онколіки. Для людини, яка їх справді потребує, слова "підробка" і "смерть" означають одне і теж. Тому спецоперацію вирішили розширити. Постійні замовлення чесно оплачували, і коли запропонували злочинцям велику угоду, ті нічого не запідозрили. Щоправда їх попросили приїхати і обговорити все особисто. Нєнадов та Ніколаєнко погодились, адже в їх руки пливли величезні гроші. І кайданки на них наділи в Техасі.

Перше слухання гучної справи "чорних фармацевтів" в Україні відбувається у Дніпровському суді столиці. Обвинувачувані - подружжя Олена Громова та Павло Бондаренко від коментарів відмовились.

За даними слідства, вони пов'язані з Нєнадовим та Ніколаєнко.

"Вони підробили десь тисячі препаратів. Загальний обіг цілого ряду препаратів нами оцінюється десь в районі 15 мільйонів доларів", - розповідає ТСН.Тижню начальник Департаменту Офісу генерального прокурора Олексій Бонюк.

Продаж фейкових ліків тривав з 2016-го по 2019-й рік. Більшість жертв афери, на жаль, скоріше за все, вже померла.

Олександр Свистюк - один з потерпілих. Його дружина Людмила погано себе почуває і не була на засіданні суду. Вона бореться з раком з 2016-го. Родина витратила на ліки понад 10 тисяч доларів, а виявилося, що це, в кращому випадку, запакована крейда.

"Я спочатку думав, що то, може, якась помилка. А коли ознайомився з результатами справи, то це було цілеспрямоване знищення людей", - каже Олександр ТСН.Тижню.

Йдеться про онко-імунологічний препарат "Кейтруда", ціна якого - кілька тисяч доларів. Аферисти пропонували дешевше, але не настільки аби викликати підозру у покупців.

"Вони спеціально занижували ціну від ринку, у них були різні варіації, - розповідає ТСН.Тижню Олексій Бонюк. – Проте дешевих ліків, на жаль, не буває. Це міф. І це може якраз бути ознакою підробки".

Тож запам'ятайте раз і назавжди: занижена ціна - вже причина для підозри.

Люди, які купували медпрепарати, думали, що віддали тисячу доларів за флакон рятівних ліків. Та замість дорогезного препарату всередині був розчин лідокаїну, який в аптеках коштує… 25 гривень. Але справа не в ціні. Хворі вважали, що отримали засіб, який допоможе їм вижити, натомість їх підступно вбивали, відбираючи й останні заощадження, й час, який для онкології річ вирішальна.

Проблема ще й в тому, що потрібний дружині Олександра Свистюка препарат не входив до державних закупівель.

"Ну, звісно, ми звернулися до сторонніх осіб. Шукали через інтернет… Таке", - розповідає він ТСН.Тижню.

Віце-президентка ГО "Афіна. Жінки проти раку" Вікторія Романюк розповідає, що продавати такі препарати мають заклади, у яких є ліцензія на продаж лікарських засобів. "Категорично не рекомендую купувати ліки у когось через вайбер, через різні сайти… Тому що це можуть бути підробки", - підкреслює вона в розмові з ТСН.Тижнем.

Адже ніхто не гарантуватиме, що препарат зроблений саме на фармзаводі, а не в гаражі чи домашній кухні, як у випадку зі "Здоровою нацією". В цій історії псевдо-медикамент виготовляли у звичайній квартирі. Закупали компоненти - флакони, розчини, замовляли упаковки... І тут - важливий нюанс. В Україні можна надрукувати практично будь-що. Навіть у разі такого грандіозного скандалу, до поліграфічної компанії, яка виконала замовлення, жодних претензій.

"Можливо, тут теж є певні прогалини, коли, не маючи авторських прав на певне найменування, певна особа може звертатися з метою друку", - розповідає ТСН.Тижню Олексій Бонюк.

Упаковка - це взагалі окрема тема. Як відрізняти оригінал від підробки? ТСН.Тиждень завітав до лабораторії Державної агенції з лікарських засобів. Сюди привозять підозрілі медикаменти. Завідувач Ігор Лесик каже: на упаковці є чимало елементів захисту, які просте око не помічає, наприклад, флуоресцентні знаки.

"Без ультрафіолету у нас немає зображення. Але беремо ультрафіолет, і з’являється буквочка "М". Її одразу видно. І це говорить про те, що препарат – оригінальний", - розповідає Ігор Лесик ТСН.Тижню.

Слід також звертати увагу, чи є на коробці напис шрифтом Брайля. Адже, за словами пана Лесика, таке тиснення – досить серйозна тема.

На упаковці також повинен бути термін придатності. А всередині - інструкція. І ще одне, про що ви, певно, знаєте навряд. Виявляється, можна виявити підробку навіть просто розгортаючи інструкцію.

"Якщо інструкція складена, ви її розгорнули, почитали і намагаєтесь скласти, а вона не складається, це явно оригінал", - зазначає Ігор Лесик.

Якщо інструкція складена машиною, значить, скоріше за все, ліки справжні.

І ще одна порада - ніколи не викидайте чеки! І, якщо у вас виникли підозри щодо медикаментів, придбаних в офіційній мережі, потрібно взяти упаковку, касовий чек та звернутися до Державної служби з контролю якості ліків.

Ігор Лесик каже, що перевірити вміст препаратів, звичайно, можна. Але для складних компонентів, як в "Кейтруди", потрібна регламентна документація та самі зразки.

"Якщо такого плану препарат поступає на контроль і препарат не зареєстрований, відповідно, немає офіційної документації, то Держлікслужба не виконує контроль такого препарату. Чому? Тому що немає, з чим порівняти. І немає можливості законно підтвердити якість", - розповідає він ТСН.Тижню.

Наразі обвинуваченому подружжю, якщо їх провину доведуть, загрожує покарання - аж до довічного ув'язнення. Хоча це - лише один епізод великої чорної мозаїки.

"Цих осіб набагато більше, ми зараз маємо підозрюваних, тому що провадження тільки було передане до суду, і ми зараз знаходимось на стадії підготовки до першого засідання", - каже Олексій Бонюк.

Наступне засідання - 11 лютого. ТСН-тиждень не залишить цю тему без уваги. Адже справа тут не про фальсифікаторів, а про масових вбивць. І кількість їхніх жертв навіть страшно уявити.

Михайло Колесніков, Даніель Коссаковський, Олександр Ребенчук, Денис Ярошенко