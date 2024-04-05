У першому кварталі в "Дії" було відкрито 57,7 тис. нових ФОПів.

За І квартал 2024 року через "Дію" відкрили рекордну кількість ФОПів. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"За перші три місяці цього року через "Дію" відкрили 57 665 нових бізнесів. Якщо порівняти дані за перший квартал попередніх років, маємо таку картину: 2024 рік - 57 665 ФОПів, 2023 рік - 40 713, 2022 рік - 28 849", - написав він у Telegram.

За даними Федорова, підприємцями у 2024 році частіше стають жінки: 58% проти 42% чоловіків. Він нагадав, що в Україні діє програма "Відважна 2.0" - для українок, які починають власну справу або вже мають мале підприємство й хочуть знайти шляхи для його розвитку.

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Міністр зазначив, що всього з травня 2021 року, коли запустили найшвидшу у світі автоматичну реєстрацію ФОП, українці відкрили 535 021 новий бізнес.

Федоров наголосив, що підтримка бізнесу є ідеологією Мінцифри.

"Відкривайте і розвивайте свою справу, а з Дією це просто й швидко. Скоро буде ще легше - готуємося запустити послугу е-Підприємець. Це буде як єМалятко, тільки для бізнесу", - додав він.

Фізичні особи-підприємці в Україні

За інформацією платформи для роботи з відкритими даними "Опендатабот", у 2023 році в Україні відкрилося понад 300 тисяч нових ФОПів, що на 7% перевищило показники довоєнного 2021 року.

При цьому голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев висловив думку, що збільшення кількості фізосіб-підприємців, яке спостерігається в Україні, значною мірою пов’язане з ухиленням від оподаткування та спробами обійти мобілізацію.

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