Він має прибути в Україну навесні після завершення остаточних робіт з монтажу, налагоджування та підготовки обладнання корабля до швартових випробувань.

У Франції на воду спущено перший катер, збудований для охорони морських кордонів України.

Про це повідомили у Відділі комунікацій із ЗМІ адміністрації Державної прикордонної служби України.

"Сьогодні у Франції спущено на воду перший катер FPB98MKI, збудований для охорони морських кордонів України. Наразі завершуються остаточні роботи з монтажу, налагоджування та підготовки обладнання корабля до швартових випробувань. І вже навесні, після проведення ходових випробувань, очікується прибуття нового катера в Україну", - йдеться в повідомленні.

Побудований катер може розвивати швидкість до 30 вузлів (близько 60 км/год). Його випробування розпочнуться вже наступного тижня та триватимуть до кінця січня.

У ДПСУ додали, що найближчим часом у Францію прибудуть українські моряки-прикордонники, які під кураторством фахівців підприємства ОСЕА навчатимуться експлуатувати та обслуговувати нову техніку.

Раніше, 30 листопада, між французькою суднобудівною компанією ОСЕА та українською компанією "Нібулон" було підписано контракт про будівництво п'яти суден для потреб Держприкордонслужби України. Виробництво буде в Миколаєві.

Читайте такожВ Одеську затоку вперше вийшли патрульні катери з США (відео)Загалом українські прикордонники отримають 20 таких кораблів, 15 з яких побудують у Франції. Передача першого судна відбудеться в Одесі. У січні 2022 року екіпаж судна пройде спеціальну перепідготовку із французькими спеціалістами.

Реалізація такого проекту стала можливою завдяки підписанню у 2019 році рамкової міжурядової угоди між Україною та Францією. Загалом вона передбачає кредитування урядом Франції та провідними європейськими банками будівництва французьких кораблів на суму 136,5 млн євро з локалізацією частини виробництва в Україні.

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Автор: Віталій Саєнко