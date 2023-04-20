Обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру офіцеру, який побив солдата строкової служби в Івано-Франківську. Покаранням за цей проступок може стати позбавлення волі на строк до 12 років.

Такою інформацією поділилася прес-служба ДБР на офіційному сайті. У повідомленні сказано: "Працівники ДБР опитали свідків та потерпілого, зібрали достатньо доказів для повідомлення військовому про підозру у перевищенні службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Передбачене статтею покарання — позбавлення волі на строк до 12 років. Також працівники ДБР розслідують ще два випадки перевищення службових повноважень цим офіцером щодо інших військовослужбовців".

Бюро направило до суду клопотання про обрання запобіжного заходу — утримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 800 тисяч гривень. Процесуальне управління здійснює Івано-Франківська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

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Побиття солдатів українськими офіцерами: остання інформація

В інтернеті 18 квітня з'явився ролик, в якому командир лаяв і бив солдата строкової служби. Пізніше з'ясувалося, що офіцер на відео — старший лейтенант Ярема, командир чергового підрозділу по частині 1241 Нацгвардії України.

Як повідомили в НГУ, за фактом побиття розпочато службову перевірку. Про інцидент повідомили в територіальне відділення ДБР у Львові.

На Волині розслідується справа про фізичне насильство офіцера над солдатом. Постраждалого знайшли через добу після інциденту. Він отримав черепно-мозкову травму, гематоми та перелом носа.

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