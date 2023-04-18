Командир накинувся на строковика з кулаками.

В Мережі спливло відео, як стверджується, побиття солдата-строковика старшим лейтенантом Яремою, командиром чергового підрозділу за частиною 1241 Нацгвардії України.

В ролику, опублікованого українськими Telegram-каналами, можна побачити, як військовий ображає, штовхає та б’є кулаками підлеглого, вимагаючи, або той прямував до штабу. Постраждалий у відповідь просить звертатися до нього ввічливіше.

"Ти що, ***нувся, н***й? Пішов в штаб, х**** ***ана, в штаб ***дуй, н****й. К****лига ти… Я тобі нормально сказав! Я тобі нормально сказав", – каже командир на відео.

Відео дня

Сповіщається, що відео було знято 26 березня в Івано-Франківську. Причина конфлікту між військовими невідома. Офіційних коментарів з цього приводу наразі не було.

Побиття солдата-строковика на Житомирщині

На початку березня у соцмережах розповсюдили відео, на якому можна побачити, як командира взводу однієї з військових частин у Житомирській області Віктор Вітусевич ногами б'є солдата-строковика.

Коли інцидент набув розголосу, Вітусевич опублікував відеозвернення, в якому визнав факт побиття строковика. Державне бюро розслідувань порушило проти нього кримінальне провадження за фактом перевищення службових повноважень, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу). З 17 березня від перебуває під цілодобовим домашнім арештом.

На початку квітня стало відомо, що справу командира скеровано до суду. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

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