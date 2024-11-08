Звільнення зі служби називає найважчим рішенням, яке ухвалював в житті.

Генерал Дмитро Марченко звільнився з військової служби. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Жодні випробування ворога, жоден тиск не примусили мене зупинитися в непохитній боротьбі за Україну. Тому звільнення зі служби стало найважчим рішенням, яке я ухвалював у своєму житті", - написав Марченко.

Він зазначив, що проходить "необхідне лікування", але не уточнив, що саме з ним трапилося. При цьому продемонстрував фото, де він під крапельницею.

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"Адже навіть незламних іноді потрібно трішечки підлатати, щоб втримати на плаву. Врешті-решт, служба у війську завжди вимагає жертвувати здоров'ям. І без своєчасного відновлення все може стати марним", - зазначив Марченко.

Він зазначає, що на його шляху була розвідка в окупованому Криму, виведення 75 побратимів з оточення в Ізварінському котлі, "Донецький аеропорт, десятки тисяч кілометрів по безкрайнім степам Донбасу, в часи коли мало хто розумів де свої, а де ворог. Тяжка праця по реформуванню речового забезпечення і введення нової системи харчування, розробка і боротьба за нові сухі пайки в Міністерстві оборони України. Сфабриковані карні справи і СІЗО. Рідна Миколаївщина і Херсонщина... довгий не легкий шлях, який трансформовував мене на кожному етапі та зробив тим ким я є", - написав генерал.

Марченко наголосив, що попереду ще довгий шлях боротьби за Україну і він продовжуватиме робити все задля перемоги. При цьому повідомив, що запустив Благодійний Фонд Дмитра Марченка/Marchenko Foundation.

Хто такий генерал Марченко

Дмитро Марченко народився 25 лютого 1978 року в місті Вознесенськ на Миколаївщині у родині військових.

У 1996 році був направлений для проходження строкової військової служби в інженерно-саперний полк, який дислокувався в місті Бахчисараї. Там дослужився до звання "сержант". Потім вступив на навчання до Одеського інституту Сухопутних військ, після закінчення якого був розподілений у 79-ту десантну бригаду. Станом на березень 2014 мав військове звання ""майор" і посаду командира батальйону.

Брав активну участь в Антитерористичній операції (АТО) на Донбасі. Станом на жовтень 2014 року перебував у лавах "кіборгів", які боронили Донецький аеропорт.

У вересні 2015 року був призначений на посаду начальника Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення Збройних сил України. До обов'язків Марченка входили питання переходу ЗСУ на стандарти НАТО у речовому і продовольчому забезпеченні, розробка нових зразків речового забезпечення, створення технічних умов за стандартами НАТО, контроль процесу виробництва і якості виробленої продукції, а також контроль над тендерними закупівлями для армії.

У 2019 року Державне бюро розслідувань, в рамках розслідування закупівлі речового майна для ЗСУ за завищеною ціною, провело ряд обшуків у Головному управлінні розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ. Йшлося й про те, що закуплені бронежилети були низької якості і вони прострілювалися.

В листопаді 2019 року Печерський районний суд в рамках цієї справи обрав запобіжний захід Марченку — утримання під вартою 60 діб або заставу в сумі 76 млн грн. Частину цих грошей вніс п'ятий президент України Петро Порошенко.

17 грудня 2019 року генерал Марченко вийшов з СІЗО під заставу.

Під час повномасштабного російського вторгнення керував обороною Миколаєва (з лютого до квітня 2022 року). Наприкінці липня 2022 року повернувся в Миколаїв, де працював над посиленням взаємодії ЗСУ та обласної влади, а також координував роботу партизанів.

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