У ЗСУ знайдеться робота для кожного, запевняє генерал.

Ніхто з українців не зможе сховатися від війни, вона торкнеться кожного, тому не треба ховатися від мобілізації. Таку думку висловив начальник Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ, генерал-майор Дмитро Марченко в інтерв’ю "Еспресо".

Він зауважив, що в армії є багато різних спеціальностей, тож якщо не підходить професія, наприклад, оператора БПЛА, то знайдеться інша.

"Розуміння того, де людина буде використана, проходить у процесі, коли особа вже проходить службу. Хочу додати, що не треба боятися призиватись. Війна торкнеться кожного. Ніхто від неї не сховається вдома, в підвалі чи за кордоном. Потрібно йти та приносити допомогу своїй державі!" – каже Марченко.

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За словами генерала, користь в обороні державі можуть приносити зокрема й ті громадяни, які вимушено перебувають в окупації. Це стосується і мешканців окупованої частини Херсонщини, і решти територій.

"Херсонці довели не лише нашій країні, а й усьому світу, що вони не бажають бути з Росією. Саме вони надають цінну інформацію, яка допомагає нам вражати ворога точково та своєчасно. І в Криму є люди, які не хочуть, щоб там був "русский мир", – розповів він.

Мобілізація в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, Кабінет міністрів вніс на розгляд парламенту оновлену версію законопроекту про посилення мобілізації в Україні. Документ враховує ті зауваження, через які грудневий законопроект довелося повернути на доопрацювання.

Коментуючи посилення мобілізації, президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібна справедливість в цьому питанні, тому ще багато людей воюють з першого дня. Але й відлов ухилянтів на вулицях голова держави теж не вважає нормальним явищем.

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