У Львові Антоніу Гутерріш зустрінеться з президентами України і Туреччини, в Одесі відвідає морський порт.

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш відвідає Україну 18-19 серпня.

Про це повідомляє Reuters.

Зокрема, Гутерріш відправиться у Львів для зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським і президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом у четвер, 18 серпня, а потім відвідає порт в Одесі у п'ятницю, 19 серпня.

Візит генсека ООН в Україну покликаний порушити питання "зернової угоди", обстрілів Запорізької АЕС, вбивства полонених українських військових в СІЗО Оленівки.

Потім Гутерріш поїде в Туреччину подивитися, як саме працює координаційний центр. Додамо, що в Стамбулі поки що не анонсували візит Ердогана в Україну.

Нагадаємо, що у квітні Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш відвідував Україну.

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