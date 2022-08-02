За його словами, ризики застосування ядерної зброї досягли рівня, який спостерігався під час холодної війни.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав повністю знищити ядерну зброю у світі.

Як передає Deutsche Welle, про це він заявив на відкритті конференції країн-учасниць Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) в Нью-Йорку.

За його словами, ризики застосування ядерної зброї досягли рівня, який спостерігався під час холодної війни.

"Зниження ризиків недостатньо. Знищення ядерної зброї - це єдина гарантія того, що вона не буде застосована. Ми повинні невпинно працювати над цією метою", - сказав Гутерріш.

Генсек ООН зазначив, що світовій спільноті поки "неймовірно щастить", проте "одне непорозуміння, один прорахунок" відокремлюють світ від знищення за допомогою ядерної зброї.

"Людство стоїть перед загрозою того, щоб забути уроки, здобуті з ударів по Хіросімі і Нагасакі. Геополітична напруженість досягла нових висот", - сказав він.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Путін здивував заявою щодо ядерної війни. Російський диктатор зазначив, що така війна "не повинна бути розв'язана".

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