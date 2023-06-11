Гідрологічний пристрій, який роками вимірював рівень води у Дніпрі, виявився не розрахованим на такий водяний вал.

У першу добу після знищення греблі Каховської ГЕС кожні 15 хвилин рівень води підіймався на 8 см.

Про це ВВС розповіла технолог-гідролог з Херсона Лора Мусіян, яка зрозумівши, що ГЕС підірвано, вирішила фіксувати, що відбувається з рівнем води. Отримані дані жінка записувала на лист цупкого картону, достатньо міцний, щоб не промокнути наскрізь.

Мусіян замірювала рівень води в Дніпрі під час усіх восьми місяців російської окупації Херсона та передавала показники до Миколаївського гідрометеорологічного центру. О 6 ранку 6 червня вона була однією з перших у Херсоні, хто побачив, як виглядає техногенна водна катастрофа. "Було дуже страшно", - каже жінка.

"Стрічка мого самописця різко пішла вгору - її не вистачило", - розповідає гідролог, зазначивши, що пристрій, який роками вимірював рівень води у Дніпрі, виявився не розрахованим на такий водяний вал.

8 червня гідролог зафіксувала перші ознаки спаду рівня води, поки що лише на пів сантиметра.

"Мусіян потрібен гідрокостюм, а волонтерам - спеціальні гумові костюми, чоботи. Цього або зовсім немає, або дуже бракує тим, хто відправляється у рятувальні рейси без графіків і гарантій безпеки", - йдеться в матеріалі.

"Бачите, отакий гумовий спецодяг потрібен вашим рятувальникам. Це все триватиме довго. Це не на кілька днів. Потрібно більше допомоги ", - показує на своє помаранчеве вбрання німецький волонтер-рятувальник Нільс Таль.

Згодом гідролог фіксує ознаки стабільного зниження рівня води, але російські війська починають обстрілювати середмістя та затоплені райони Херсона. Евакуація зупинилася.

Як йдеться в матеріалі, за два дні зйомок у пунктах евакуації в середмісті Херсона журналісти не бачили представників міжнародних організацій. "Людей з символікою Червоного Хреста ми помітили на березі Південного Бугу в менш підтоплених районах у Миколаєві. Сам Червоний Хрест заявив, що його працівники надають допомогу і в Херсоні. А ось доступу до окупованих територій на затопленому лівобережжі не мають", - йдеться в матеріалі.

Підрив Каховської ГЕС

В ніч на 6 червня російські окупанти підірвали попередньо заміновану дамбу Каховської ГЕС, внаслідок чого десятки населених пунктів на півдні України були затоплені.

Станом на 11 червня на Херсонщині площа затоплених територій зменшилася майже вдвічі. Вода відійшла з трьох сіл Бериславського району – Миколаївки, Львове та Ольгівки.

Рівень затоплення сьогодні складає 4,07 метра. Міська влада зазначає, що на правому березі підтопленими залишаються 32 населені пункти, в яких пішли під воду 3821 житловий будинок. На тимчасово окупованих територіях підтоплено 14 населених пунктів.

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