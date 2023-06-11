Вчора вода відійшла з трьох сіл Бериславського району – Миколаївки, Львове та Ольгівки.

На Херсонщині площа затоплених територій зменшилася майже вдвічі, вода поступово відступає з Херсонщини.

Як повідомляє Херсонська ОВА, вода поступово відступає. Рівень затоплення сьогодні складає 4,07 метра. Міська влада зазначає, що на правому березі підтопленими залишаються 32 населені пункти, в яких пішли під воду 3821 житловий будинок. На тимчасово окупованих територіях підтоплено 14 населених пунктів.

"Вода поступово відступає з Херсонщини. Площа затоплених територій зменшилася майже вдвічі: з 139 до 77,78 кілометра квадратних. Протягом вчорашнього дня вода відійшла з трьох сіл Бериславського району – Миколаївки, Львове та Ольгівки", - повідомила ОВА.

Як зауважили в ОВА, потроху осушуються шляхи між селами, однак не всіма ще можливо користуватися.

Підрив Каховської ГЕС

В ніч на 6 червня російські окупанти підірвали попередньо заміновану дамбу Каховської ГЕС, внаслідок чого десятки населених пунктів на півдні України були затоплені.

Українська влада повідомляла, що окупанти не опікуються питанням евакуації українського населення. Згодом стало відомо, що окупанти вбивають тих, хто намагається евакуюватись.

В ООН назвали "неясною" причину руйнування дамби Каховської ГЕС.

Підрив Каховської ГЕС залишить велику кількість полів без зрошення. Постраждають молочні товарні комплекси, так як вирощувати худобу без силосу, без кормів, які необхідно вирощувати на своїх полях неможливо.

11 червня стало відмо про те, що Херсонські кавуни і помідори зникнуть на роки, аграрії озвучили страшний прогноз.

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