Вирощений гарбуз став найбільшим в Україні, але рекорд поки що не має офіційної реєстрації.

Житель Сміли, що на Черкащині Олексій Буряченко в неділю, 22 листопада розрізав вирощений на своїй ділянці 350-кілограмовий гарбуз і роздав шматки всім охочим, повідомляє Прочерк.

Видання зазначило, що вирощений гарбуз став найбільшим в Україні, але рекорд поки що не має офіційної реєстрації, оскільки чоловік вирішив не витрачати кошти на оформлення документів.

"Адже головне задоволення він вже отримав – виростив велетня та публічно зважив його в присутності багатьох людей", - зазначається в статті.

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Видання розповіло, що постало питання, що робити з гігантським гарбузом:

"Викидати гарбуз було шкода, тому Олексій оголосив у соцмережах, що готовий поділитися ним з усіма охочими".

Вказується, що на заклик чоловіка відгукнулися десятки людей. По гарбуз приїхали не лише сміляни, а й жителі інших міст Черкащини. Були навіть гості з Рогатина Івано-Франківської області.

"Олексій переконаний, що гарбузова каша з його рекордсмена буде не менш смачною, ніж зі звичайних гарбузів. Деякі відвідувачі одразу куштували подаровані шматочки й підтверджували: велетень не лише вражає розмірами, а й має добрий смак", - додало видання.

Інші рекорди в Україні

Раніше УНІАН повідомляв, що киянин Юрій Кожем'якін виростив найбільше в Україні яблуко. Його вага становить 1 кілограм 281 грам. Це досягнення офіційно внесено до Національного реєстру рекордів у категорію "Жива природа". У 63-річного садівника, який за фахом ветлікар, серед 10 трирічних яблунь був один "важковаговик" французької селекції - сорт "Джумбо Помм" (Jumbo Pomme). Щоб гілка дерева витримала таку вагу, садівнику довелося використовувати підв’язки і з усіх боків ставити підпори.

Також ми писали, що на Вінничині місцевий рибалка Іван Шевчук встановив новий рекорд. Зазначається, що вага риби становить понад 40 кілограмів. При цьому, довжина сома становить близько 1,76 метра, а діаметр – 21 см. Рекордну рибу чоловік витягнув з річки Дохна.

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