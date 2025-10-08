Довжина сома становить близько 1,76 метра.

На Вінничині місцевий рибалка Іван Шевчук встановив новий рекорд. Він дістав з річки величезного сома.

Про рекордний улов жителя Бершадської громади повідомив у Facebook очільник громадської організації "Риболов" Леонід Когут. Зазначається, що вага риби становить понад 40 кілограмів.

Водночас довжина сома становить близько 1,76 метра, а діаметр – 21 см. Рекордну рибу чоловік витягнув з річки Дохна.

"Шевчук Іван Васильович, наш новий рекордсмен. 40 кг 200 грамів", – сказано в повідомленні.

Також у групі опублікували фото виловленого сома:

Риболовля в Україні

У серпні в Києві чоловік дістав з Дніпра величезного товстолоба. Риба важила 20 кілограмів, а на те, щоб її дістати, рибалка витратив понад 3 години. Ловили величезну рибу на спінінг. У якості наживки використовували джиг.

А на річці Рось у Рокитному, що в Київській області, рибалка зміг наловити 7 кілограмів риби.

"7 кг карася. Штук 16 було коропів, дрібних відпустив, але два з них не вижили", – йшлося тоді у повідомленні чоловіка.

Окрім вищезгаданих карасів і коропів, є можливість спіймати щуку, судака, плотву, окуня, ляща та іншу рибу.

