Він готовий оголосити голодування, якщо не буде встановлено термінів демобілізації.

Боєць 56 окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Сергій Гнезділов заявив, що повернеться на службу лише після подання Міністерством оборони законодавчої ініціативи щодо встановлення чітких термінів служби.

Відео його заяви на суді публікує hromadske. Чоловік каже, що визначити терміни служби обіцяли ще вісім місяців тому, однак цього так і не сталося. "Я за те, щоб нарешті у нашій країні відповідальність була не тільки для військових, які пішли у СЗЧ, але й для верховного головнокомандувача, який обіцяв це військовим. А ще для міністра оборони, який також обіцяв. Я хочу, щоб нарешті нас почули", - закликав боєць.

Гнезділов додав, що в іншому випадку боротиметься за свою свободу та застосовуватиме інші методи впливу:

"Як-от голодування та інше. Якщо наша країна дожилася до того, що тюрми заповнені військовими і їх не хочуть чути, тоді нам треба боротися навіть ціною власного життя".

СЗЧ Гнезділова

Як повідомляв УНІАН, наприкінці вересня військовий написав у мережі пост, в якому розкритикував відстуність демобілізації. Він повідомив, що йде в СЗЧ, щоб привернути увагу до цієї проблеми.

Нещодавно війського затримали. Його звинувачують в самовільному залишенні військової частини в умовах воєнного стану.

Сьогодні, 11 жовтня, Печерський районний суд Києва обирає Гнезділову запобіжний захід.

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