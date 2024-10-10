Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Бійцю 56 окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Сергію Гнезділову, який розкритикував відсутність мобілізації та публічно оголосив про самовільне залишення частини, повідомили про підозру.

Про це пише Суспільне, посилаючись на заяву адвоката військовослужбовця Олександра Шадріна. Він повідомив, що незабаром суд обере Гнезділову запобіжний захід.

Нагадаємо, що чоловіка звинувачують у самовільному залишенні військової частини, вчиненому з метою ухилення від військової служби, в умовах воєнного стану. Йому може загрожувати до 12 років позбавлення волі.

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Публічне СЗЧ

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня Гнезділов опублікував пост, в якому розкритикував відсутність демобілізації. Він оголосив про самовільне залишення частини до встановлення чітких термінів служби чи свого 25-річчя.

Вчинок військового викликав бурхливі суперечки у мережі. Його бригада повідомила про початок службового розслідування, а Оперативне командування "Захід" закликало українців "захищатися, а не займатися громадським активізмом". В заяві також йшлося, що випадки СЗЧ знижують ефективність самих бригад.

Вчора ДБР повідомило про відкриття кримінального провадження щодо дезертирства військовослужбовця. Відомо, що Гнезділова затримали.

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