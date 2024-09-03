Одним із завдань мережі був збір даних про українських діячів, які "цікавили" російську спецслужбу.

Контррозвідка та слідчі Служби безпеки України викрили у Києві агентурну мережу елітного підрозділу ФСБ РФ – Департаменту контррозвідувальних операцій. Ворожий осередок складався із чотирьох осіб, а його координацією в Україні займався колишній народний депутат від забороненої Партії регіонів.

Як повідомив прес-центр СБУ, ця агентурна мережа займалася розвідувальною та диверсійною роботою на території нашої держави. Вона мала ієрархічну структуру із чітко розподіленими ролями. Окрім екс-нардепа-куратора туди входили: виконавець диверсій, постачальник вибухових пристроїв та агентка, яка спеціалізувалася на зовнішньому спостереженні.

Розслідування встановило, що у разі успішного виконання ворожих завдань, екс-нардеп планував розширити свою мережу і здійснювати диверсії фактично по всій території України.

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Також встановлено, що для зриву логістики Сил оборони агенти планували серію підривів на шляхах Укрзалізниці. Зокрема, російська спецслужба поставила їм завдання: підірвати одну із колій на Київщині. ЗСУ використовують її для переправлення техніки і особового складу у фронтові регіони. Втім, диверсії вдалося запобігти.

"Під час багатоетапної спецоперації співробітники Служби безпеки затримали всіх чотирьох агентів, включно із екс-нардепом. Як свідчать матеріали провадження, ще одним завданням мережі був збір даних про українських діячів, які "цікавили" російську спецслужбу. Зокрема, ворог намагався отримати дані про місця проживання та відвідування, графік дня та коло спілкування певних осіб. Усе це - з метою подальшої фізичної ліквідації цих діячів. Серед тих, на кого російські спецслужби готували замовне вбивство був український журналіст Дмитро Гордон", - йдеться у повідомленні.

В спецслужбі поінформували, що під час обшуків у затриманих виявлено і вилучено засоби зв’язку та електронні пристрої із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь РФ.

Наразі всі четверо затриманих знаходяться під вартою. Залежно від вчинених злочинів їм повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України: ст. 111 (державна зрада); ст. 113 (диверсія); ст. 258 (терористичний акт).

Затримання колаборантів в Україні

Як повідомляв УНІАН, на початку липня СБУ затримала 23-річного одесита та його 18-річну наречену, які передавали Росії локації прикордонних загонів морської охорони Одещини, які обороняють акваторію портового міста.

Для отримання розвідданих пара обходила місцевість під виглядом прогулянок наречених і фотографувались на тлі військових об’єктів. Після того, як були зроблені світлини, затриманий мав підготувати "звіт" для свого куратора з управління ФСБ по Східному військовому округу РФ. Окупанти планували використати ці дані для ударів по місцях базування українських захисників. Пару затримали на гарячому, коли вони шпигували поблизу потенційної цілі.

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