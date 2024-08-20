Агент збирав дані про розташування підрозділів Сил оборони та спостерігав за рухом суден у порту в Ізмаїльському районі.

В Одеській області затримали фельдшера швидкої допомоги, який на замовлення ФСБ РФ коригував ракетно-дронові удари по Подунав'ю, зокрема, ворога цікавили порт та об’єкти Сил оборони.

Як повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури, чоловік з власної ініціативи допомагав спецслужбам РФ у проведенні підривної діяльності проти України. В якості винагороди за свої "послуги" він розраховував на керівну посаду в окупаційній адміністрації у випадку захоплення регіону.

За даними прокуратури, агент "здавав" агресору місця дислокації особового складу підрозділів Сил ТрО ЗСУ, ДПСУ та Морської охорони на території Ізмаїльського району. Ще одним його завданням було спостереження за динамікою заходів цивільних суден у місцевий порт та різновидами вантажів, що переміщуються ними.

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Зазначається, що ці дані окупанти використовували для підготовки нових та коригування повторних ударів на Подунав'я Одещини.

"Конкретизовані дані про місця перебування особового складу українських захисників, об’єктів військової інфраструктури з розташуванням будівель та географічними координатами передавав співробітнику ФСБ РФ за допомогою одного з месенджерів", - розповіли у прокуратурі.

Під час затримання у чоловіка вилучено мобільний телефон, в якому виявили відповідне листування з ворогом. Наразі суд застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Як уточнили в обласному управлінні СБУ, затриманий – 39-річний фельдшер станції екстреної медичної допомоги. У поле зору спецслужби РФ чоловік потрапив ще у квітні цього року, коли публікував антиукраїнські коментарі в Телеграм-каналах країни-агресора.

За даними слідства, він готував нові удари РФ по Одещині та коригував ракетно-дронові удари по одному з портових міст регіону.

"Насамперед рашисти намагалися отримати координати базування особового складу та кораблів морської охорони Держприкордонслужби. Також окупанти сподівалися одержати локації вогневих позицій ППО, яка обороняє повітряний простір південного регіону", - додали в українській спецслужбі.

За вказівкою окупантів зрадник збирав розвідувальну інформацію у ході поїздок по прибережній території, зокрема, під час викликів "швидкої". Отримані відомості він відображав на гугл-карті, а потім відправляв скриншоти своєму куратору з ФСБ.

Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Ворожі атаки на Подунав’я в Одеській області

Російські військові періодично завдають повітряних ударів по Подунав’ю на Одещині. Зокрема, влітку торік окупанти атакували дронами порти українського Подунав’я. Наприклад, в Ізмаїльському районі були влучання у припортову інфраструктуру. Постраждали двоє чоловіків, водії вантажівок. Крім того, було пошкоджено будівлю пункту пропуску, складські приміщення, близько 30 вантажівок, шість фур зайнялися.

У липні 2024 року ворог атакував ударними безпілотниками припортову інфраструктуру у місті Ізмаїл. Пошкоджень зазнали 5-поверховий житловий будинок (поранення отримали троє людей) та три вантажних автомобілі. На місці також спалахнула пожежа.

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