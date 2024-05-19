Їх будуть застосовувати у всіх областях країни.

Завтра, 20 травня, по всій території України будуть діяти графіки відключень світла. За інформацією "Укренерго", світло вимикатимуть з 18:00 до 24:00 для промислових та побутових споживачів.

"Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується", - додали у повідомленні.

Водночас у ДТЕК повідомили, що наразі ситуація в енергосистемі є дуже складною. Як тільки починається дефіцит електроенергії, по всій Україні починаються ектрені або стабілізаційні відключення світла.

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"Робімо прості речі, які залежать від кожного з нас, щоб зменшити їх кількість і тривалість Найперший крок до цього - енергоефективне споживання протягом всієї доби. Якщо ви можете відмовитись від якихось потужних електроприладів - зробіть це. Будьмо свідомими - потурбуймося про світло вдома разом!" - закликали у повідомленні.

У ДТЕК додали, що найбільш енерговитратними приладами в оселі є електроплита, кондиціонер, фен, електрочайник, праска, бойлер, пилосос, електрична духова піч, кавова машина, мікрохвильова піч, пральна машина та електрообігрівач.

Відключення світла в Україні - що відомо

Видання The Washington Post заявило, що Україна не зможе відновити зруйновані електростанції протягом літа, тому наступна зима буде важкою. Відомо, що через удари РФ Україна втратила приблизно вісім гігават електроенергії, що наближається до половини того, що необхідно країні у періоди пікового навантаження.

Також мобільні оператори повідомили, що в Україні можуть початись проблеми із зв'язком та інтернетом через відключення електроенергії.

"Відключення електроенергії безпосередньо впливає на роботу телеком-мереж, оскільки обладнання мобільного та фіксованого зв`язку потребує стабільного енергопостачання. Київстар використовує всі технічні можливості, щоб максимально забезпечувати потреби абонентів у послугах навіть під час блекаутів", - наголосила речниця мобільного оператора "Київстар" Ірина Леліченко.

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